Le Filippine semplificano le regole d'ingresso per turisti













Ulteriore allentamento delle restrizioni nella Filippine: a partire dal 1° aprile, non sarà più imposto un limite al numero di passeggeri internazionali in arrivo nel Paese. In più sarà valido per l’ingresso nella destinazione, per i turisti non vaccinati, anche il risultato negativo ottenuto a seguito di un test antigenico fatto in laboratorio e prelevato entro 24 ore dalla partenza.

Il Dipartimento del Turismo (Dot) ha recentemente annunciato questo allentamento delle misure di ingresso a seguito della decisione della Task Force per la gestione delle malattie infettive emergenti (IATF-EID) di rendere valido anche il test rapido per autorizzare l’ingresso, in sostituzione, eventualmente, di quanto precedentemente stabilito, ovvero il risultato negativo di un test RT-PCR ottenuto 48 ore prima della partenza dal punto di origine.

Anche la ripresa del rilascio dei visti da parte delle ambasciate e dei consolati filippini inizierà il 1° aprile in concomitanza con la rimozione totale delle quote di arrivo.

«L’approvazione di tali misure – ha commentato il segretario al Turismo, Berna Romulo-Puyat – aiuteranno a sostenere la ripresa del settore nei prossimi mesi. Abbiamo grandi speranze che tutto ciò si traduca in un aumento dei viaggiatori internazionali che visitano il paese durante la stagione estiva. Sebbene i turisti nazionali siano stati il ​​pilastro della nostra ripresa, siamo anche entusiasti di accogliere più visitatori stranieri nelle prossime settimane. La prospettiva di un alleggerimento delle misure di ingresso, siano esse il maggior numero di accessi concessi, così come un’alternativa al test molecolare, rappresentano un passo molto importante che testimonia quanto per noi i mercati esteri siano di primario conto.»

È bene ricordare che le Filippine hanno riaperto lo scorso 10 febbraio le porte ai viaggiatori stranieri provenienti da paesi in cui il visto per soggiorno turistico non è richiesto. Dal 1 marzo per i viaggiatori italiani è nuovamente possibile raggiungere l’arcipelago del sud est asiatico per viaggi di piacere e per vacanza.