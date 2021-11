Le Filippine preparano la riapertura ai turisti internazionali













Le Filippine intendono aprire “presto” le frontiere ai turisti completamente vaccinati provenienti dai Paesi della “lista verde” . Lo ha annunciato venerdì 19 novembre il segretario del dipartimento del Turismo (Dot) Berna Romulo-Puyat, specificando che la task force incaricata della gestione delle malattie infettive (Iatf-Eid) «ha approvato in linea di principio il ingresso di turisti completamente vaccinati provenienti da Paesi della Lista Verde (l’Italia non è tra questi, ndr)».

Solo gli individui completamente vaccinati con vaccini riconosciuti dalla Food and Drug Administration locale o quelli autorizzati dall’Organizzazione mondiale della sanità potranno entrare nel Paese.

«Consentire ai turisti provenienti da paesi o territori verdi che hanno la maggior parte della popolazione vaccinata e con un basso tasso di infezione, sarà di grande aiuto ai nostri sforzi di ripresa, aumentando tra l’altro gli arrivi e le entrate turistiche. Questa mossa aiuterà anche a rafforzare la fiducia dei consumatori, che è un grande contributo al nostro prodotto interno lordo o alla crescita del Pil», ha affermato Puyat.

«Anche i nostri vicini dell’Asean come Thailandia, Vietnam e Cambogia hanno fatto lo stesso – ha aggiunto il segretario – e riteniamo che sia anche giunto il momento per noi di riaprire i nostri confini per il turismo in entrata come via verso il pieno recupero».

Il governo lavorerà anche sulla proposta dei corridoi o “Vaccinated Travel Lane” con altri paesi della lista gialla, che potrebbero essere in grado di entrare nel paese con determinate restrizioni e condizioni rigorose. I tassi di vaccinazione del Paese, però, sono ancora a meno del 40%.