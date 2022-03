Le Filippine formato diving per agenzie e t.o. italiani













Marzo a tutto diving nella promozione turistica delle Filippine: la destinazione del sud-est asiatico sarà protagonista dell’EUDI Show (European Diving) in programma dall’1 al 3 aprile presso Bologna Fiere. Tanti partner e tanti target accompagneranno l’ente in questo mese: l’Aquadiving Tours di Padova aprirà le danze con una serata dedicata ai propri clienti: venerdì 4 marzo a Vignola, per ripetere poi l’esperienza il 10 marzo a Padova e il 15 a Torino. Si tratterà di incontri durante i quali approfondire la bellezza dei mari filippini con appassionati pronti a partire per uno dei mari più ricchi del mondo.

Il tour operator Go World presenterà invece la propria proposta Filippine con i suoi brand GoScuba e GoSurf alle agenzie di viaggio di Perugia, 7 marzo, Civitanova Marche, 14 marzo, e Pescara, 15 marzo. Una kermesse di presentazione di un prodotto studiato per permettere una vendita anche intermediata, per avvicinare le agenzie di viaggio ad un mondo di appassionati pronti a viaggiare grazie a programmi insoliti che permettono di raggiungere ogni angolo dell’arcipelago.

Il weekend del 19 e 20 marzo è la volta di H2O, che nel tempio del diving indoor, Y-40 di Montegrotto Terme, presenterà le Filippine ai tanti appassionati che ogni settimana vivono la piscina per prepararsi alle uscite in mare. L’evento vedrà anche la presenza di Dan Europe, associazione subacquea dedicata alla sicurezza delle immersioni.

Infine, tra l’1 e il 3 aprile il Dipartimento del Turismo delle Filippine tornerà ad EUDI Show, con uno stand di 32 mq dove verranno illustrate le novità e le proposte dell’arcipelago asiatico. Tutti segnali che verranno lanciati per riportare fiducia nel pubblico e nella intermediazione agenziale che mirano ad una ripresa consistente del mercato.