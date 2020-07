Le fiere del travel nell’era post Covid

Dopo gli annullamenti e i cambi data degli scorsi mesi, l’industria del travel ha intenzione di ripartire al più presto, a cominciare da due appuntamenti tradizionali, entrambi confermati: Wtm di Londra e Ttg Travel Experience che si svolgeranno rispettivamente dal 2 al 4 novembre a Londra, e dal 14 al 16 ottobre a Rimini.

È tempo, infatti, di preparare il futuro del turismo e di farlo proprio partendo dai suoi appuntamenti più classici, le fiere di settore –soprattutto quelle B2B – nonostante l’ultimo dpcm del governo Conte sembra voglia prolungare lo stop al settore degli eventi fino al 31 luglio 2020.

A livello internazionale, però, i prossimi mesi vedranno scendere in campo anche l’altra grande fiera del vecchio continente, Itb Berlino, che oltre ad avere dato vita a una piattaforma virtuale su itb.com, chiama tutti gli operatori a raccolta dal 16 al 18 ottobre 2020. L’occasione sarà We Love Travel!, evento “ibrido” che vedrà l’unione delle forze tra Itb Berlino e il Berlin Travel Festival, e che avrà luogo presso l’Arena Berlin. Ma ci sono anche le conferme per le più importanti exhibition del 2021, a partire da Bit Milano e Fitur.

Dopo l’emergenza da Covid-19 tutto il settore, infatti, si prepara a riscrivere il futuro del travel ripartendo dalle fiere e avendo come priorità la sicurezza per tutti, operatori e viaggiatori.

