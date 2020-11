Le Fiandre puntano sul cicloturismo e sulle sfide per gli sportivi

Il 2021 delle Fiandre guarda alle due ruote, con otto nuovi itinerari ciclabili iconici. Nei prossimi 5 anni infatti VisitFlanders e gli enti turistici provinciali hanno previsto sostanziosi investimenti per lo sviluppo e la promozione del cicloturismo nella regione belga.

Il primo risultato di questa collaborazione strutturata è proprio la creazione di 8 nuovi itinerari che andranno a sostituire le vecchie Lf-routes a lunga percorrenza, garantendo una gestione efficiente e di qualità dei cinque enti turistici provinciali coinvolti.

Il primo, l’itinerario costiero, è stato inaugurato pochi giorni fa: 93 km di pista ciclabile lungo il litorale belga, costeggiando la spiaggia e le principali località balneari della costa, attraversando dune e boscaglie e offrendo un’esperienza sulle due ruote che combina natura, cultura e gastronomia.

Il completamento degli altri itinerari è previsto a partire dalla primavera del 2021: itinerario della Mosa (già esistente come itinerario EuroVelo 19 e itinerario ciclistico internazionale della Mosa), segnaletica stradale in linea con il nuovo progetto entro gennaio 2021; itinerario del fronte della Grande Guerra e itinerario di Kempen entro marzo 2021; itinerario della Schelda entro aprile 2021; itinerario delle città d’arte e itinerario della cintura verde entro maggio 2021; itinerario delle colline entro giugno 2021; itinerario delle Fiandre entro giugno/luglio 2021.

Intanto Cycling in Flanders – brand di VisitFlanders – ha lanciato una sfida ciclistica tra i celebri muri e il temuto pavé delle Fiandre attraverso l’app Strava. Il nome, The Flandrien Challenge – The Unbelievable Ride, è già una promessa: un nuovo percorso composto da 59 improbi segmenti, da completare in 72 ore per vedere il proprio nome accanto a quello delle leggende del ciclismo nel Centrum Ronde van Vlaanderen di Oudenaarde.

A rendere unica The Flandrien Challenge è la capacità di fondere il mondo digitale con quello fisico. I 59 segmenti di Strava si potranno visualizzare non solo sul gps, ma anche sulla strada stessa, dove l’inizio e la fine di ogni segmento sono delimitati da linee e lettere bianche.

Per prendere parte a The Flandrien Challenge, il ciclista dovrà effettuare il login con Strava e percorrere fisicamente nelle Fiandre tutti i segmenti in meno di 72 ore. La partecipazione è gratuita e i segmenti possono essere percorsi nella sequenza preferita. Per agevolare la sfida, tuttavia, vengono suggeriti 3 itinerari che si snodano lungo alcuni dei luoghi leggendari della regione, come l’Oude Kwaremont, il Koppenberg e il Paterberg tra gli altri.

Ogni ciclista che riuscirà a completare il percorso nei tempi prestabiliti entrerà a far parte della leggenda: il suo nome verrà inciso su una pietra, che ricorda il mitico pavé ed entrerà a far parte della Wall of Fame nel Centrum Ronde Van Vlaanderen, il museo di Oudenaarde dedicato alla storia del ciclismo belga, accanto ai grandi nomi che hanno fatto la storia del ciclismo.