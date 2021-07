Le family experience di Hilton per i piccoli viaggiatori













Servizi extra gratuiti per famiglie con bambini. Hilton lancia la nuova iniziativa family experience in oltre 250 strutture del proprio portfolio in Europa, Medio Oriente e Africa. Tra i servizi messi a disposizione: prodotti per la cura del bambino, lenzuola colorate e divertenti, menù dedicati. Le famiglie con bambini possono “viaggiare leggere”, perché la loro camera sarà fornita di tutto il necessario, dal bagnetto al riduttore per la toilette fino agli articoli da bagno per i piccoli.

Per quanto riguarda le iniziative pensate per i bambini, si inizia con un benvenuto speciale: alla reception verrà rilasciato loro un passaporto, divertente e colorato, che contiene gli step del check in e una lettera di benvenuto per tutta la famiglia. Inoltre, caccia al tesoro con la possibilità di collezionare dei francobolli dell’hotel, accappatoio e ciabattine a misura di bambino, libri di fiabe. I pasti e i mocktail comporranno i menù creati appositamente per i bambini, ci saranno angoli del buffet della colazione dedicati, così come posate, stoviglie e seggioloni.

Hilton facilita anche prenotazioni e conferme per le camere comunicanti al momento della prenotazione.

«Agli ospiti di Hilton di tutte le età piace fare nuove esperienze e sappiamo che anche i nostri visitatori più giovani sono desiderosi di viaggiare di nuovo e di riconnettersi con le loro famiglie dopo più di un anno di avventure mancate – ha dichiarato David Kelly, senior vice president Continental Europe di Hilton – Siamo entusiasti di arricchire la nostra esperienza familiare con il lancio di nuove proposte, menù e servizi che rendano il viaggio ancora più emozionante per i ragazzi e la vita un po’ più facile per i genitori».

L’Hilton London Bankside, per esempio, offre un percorso Fox Marks The Spot, con mappa per cercare le volpi durante il soggiorno

All’Hilton Munich Park c’è il candy bar gratuito messo a disposizione dei bambini nella lobby e i genitori possono prenotare il servizio di babysitting dell’hotel.

L’Hilton Molino Stucky di Venezia trasforma i bambini in aspiranti piccoli chef, che possono imparare a cucinare i famosi biscotti Bussola, caratteristici della città. Al momento del check in riceveranno anche un libro da colorare per mini pirati e principesse.