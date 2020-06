Le experience Musement su Booking: accordo con Tui

C’è un accordo a sorpresa tra tour operator e Ota per il post coronavirus. È quello targato Tui e Booking, che hanno siglato un’intesa per mettere sul mercato tour, attività ed esperienze congiunte, e che vede come fulcro dell’operazione Musement, parte del colosso tedesco da circa 18 mesi e già forte dell’alleanza stretta a marzo 2019 con Ctrip, la più grande Ota cinese.

Il contratto, firmato e che prevede la partenza della partnership con l’avvio dell’estate, precisamente a luglio, permetterà ai milioni di clienti Booking di accedere all’offerta Musement che oggi conta experience in oltre mille città in tutto il mondo. A disposizione degli utenti, si legge nel comunicato stampa divulgato da Tui, ci saranno qualcosa come 70mila soluzioni tra escursioni, visite ai musei ed eventi, che per questa stagione estiva – causa Covid-19 – saranno fruibili soprattutto all’interno dei propri Paesi di appartenenza, con l’ausilio della tecnologia che sarà sempre più ricercato e la startup milanese costantemente a lavoro per aumentare il portfolio a disposizione della clientela, con un focus sui mercati domestici europei.

Inoltre, l’accordo siglato tra i due big player consentirà a Musement di proporre sulla piattaforma della Ota anche opzioni esclusive. «L’espansione della strategia di marketing e dell’esperienza digitale è un punto chiave dei nostri piani futuri – ha dichiarato David Schelp, managing director di Tui Destination Experiences, uno dei tre assi strategici di crescita del Gruppo Tui insieme a Hotels & Resorts e Cruises – Abbiamo un portafoglio attività unico nel settore, che si rivela attrattivo sia per la clientela che per i partner».

«Tra i nostri obiettivi più importanti c’è quello di permettere ai viaggiatori di accedere a una vasta gamma di cose da fare – ha aggiunto Lawrence Hester, vice president of attractions di Booking – Siamo a lavoro per migliorare, dettaglio dopo dettaglio, la nostra piattaforma».