Le crociere ripartono dalla Germania con Tui Cruises

Inizia Tui Cruises il 24 luglio proponendo a bordo della nave Mein Schiff 2 pacchetti di tre giorni nei weekend con partenza e arrivo nel porto di Amburgo. A seguire la nave Mein Schiff 1, che salperà da Kiel il 30 luglio.

Germania protagonista del primo step della ripartenza graduale delle operazioni, con minicrociere e capacità delle navi al 60% circa. La vendita di queste crociere dovrebbe iniziare nei prossimi giorni, dopo la pubblicazione delle nuove policy di sicurezza per arginare il contagio da Covid-19.

In seconda battuta riparte Aida Cruises, controllata di Costa Crociere. Aidaperla salperà il 5 agosto dal porto canale di Amburgo; Aidamar da Wandermünde il 12 agosto e Aidablu da Kiel il 16 agosto. Capienza ridotta anche in questo caso e menù a la carte per colazione, pranzo e cena nei ristoranti a buffet, con tutti i pasti da prenotare entro tre giorni prima. Si tratterà di crociere di sola navigazione, senza scali, aperte a ospiti di nazionalità tedesca, svizzera e austriaca.

La compagnia ha annunciato controlli rigorosi pre imbarco e distanze a bordo di almeno 1,5 metri tra le persone. Ove questo non sia possibile, bisognerà indossare la mascherina. La discoteca a bordo sarà chiusa; aperta invece la spa a capienza ridotta.