Le crociere Cunard ripartono in autunno













Sta per finire il lungo periodo di stop forzato di Cunard. Le crociere della compagnia di navigazione britannica rappresentata in Italia da Gioco Viaggi riprendono in autunno.

«Il ritorno delle crociere Cunard e, in generale, del settore crocieristico ci fa guardare al prossimo inverno con maggiore fiducia – dice Gigi Torre, titolare Gioco Viaggi – Veniamo da un periodo estremamente teso e difficile. Riaprire le prenotazioni e riallacciare i rapporti con i nostri partner commerciali ha il sapore di una ripresa per troppo a lungo attesa».

Traversate, giro del mondo, crociere negli arcipelaghi atlantici: il mondo di Cunard torna in agenzia con nuove date.

La prima è il 3 ottobre, per una una crociera breve di 5 giorni nel Nordeuropa e a seguire, fino a gennaio 2022, con itinerari tra le 10 le 14 notti che toccheranno le Canarie e la Costa Atlantica, con partenze e rientri a Southampton.

Protagonista di queste crociere sarà Queen Elizabeth, nave che offre un’immersione nell’eleganza art déco.

Sarà invece l’ocean liner Queen Mary 2 a ospitare le crociere dirette ai Caraibi, con partenze da Southampton, New York o Fort Lauderdale (e rientri negli stessi porti). La lunghezza di questi itinerari varia dalle 14 alle 28 notti e le partenze sono in programma per le date del 14 gennaio, 15 e 22 febbraio, 27 e 30 marzo 2022. La Queen Mary 2 è l’ammiraglia della flotta Cunard.

I Caraibi continueranno fino a marzo 2022, alternandosi con le storiche traversate atlantiche da Southampton per New York e viceversa, mentre sono già aperte le prenotazioni dei giri del mondo 2023 a bordo di Queen Victoria e Queen Mary 2, con possibilità di scegliere le rotte complete di tre mesi oppure selezionare solo alcuni punti chiave del percorso.

«Salire a bordo di una nave Cunard è un’esperienza preziosa e indimenticabile – commenta Torre – Una compagnia che sa celebrare il fasto e l’eleganza dell’epoca dei transatlantici, coniugandoli con le più moderne tecnologie e un impeccabile British Style. Un’azienda che garantisce un servizio regale in ogni tipologia di viaggio proposta, anche grazie al rigoroso training a cui viene sottoposto tutto il personale».