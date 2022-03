Le crociere abbandonano i porti russi













“We stand for peace.” Così Carnival Corporation, dichiarando il proprio sostegno alla pace, si è schierata contro la Russia, escludendola dalle proprie crociere. Il commento, fatto su Twitter, è arrivato con l’annuncio che i brand di Carnival Corp. modificheranno i loro itinerari questa settimana “alla luce dei recenti attacchi della Russia in Ucraina”. Gli scali a San Pietroburgo saranno sostituiti nelle prossime settimane con porti alternativi.

Anche Msc Crociere ha annunciato la sospensione degli scali a San Pietroburgo, in Russia. Il che comporta la modifica degli itinerari di quattro unità della flotta che effettueranno crociere nel Baltico da fine maggio a ottobre: Msc Preziosa, Msc Grandiosa, Msc Poesia e Msc Virtuosa. La compagnia ha comunicato di essere in contatto con possibili porti alternativi, tra cui Stoccolma, Helsinki e Tallinn.

San Pietroburgo sparirà anche dagli itinerari di Norwegian Cruise Line per tutto il 2022. I porti sostitutivi delle crociere di Norwegian Dawn, Norwegian Getaway e Norwegian Prima verranno annunciati a breve dalla compagnia. «Una delusione, perché San Pietroburgo è uno dei gioielli degli itinerari scandinavi», ha commentato Frank Del Rio, ceo di Norwegian Cruise Line Holdings.

Stop alla Russia anche per gli altri brand della holding Ncl: Oceania Cruises e Regent Seven Seas Cruises abbandoneranno gli scali in Russia e Ucraina, comprese le soste nell’estremo nord della Russia per tutto l’anno in corso e stanno valutando le alternative Stoccolma, Helsinki e Tallinn

“La sicurezza dei nostri ospiti, dell’equipaggio e delle comunità che visitiamo è la nostra massima priorità – si legge in una nota di Nclh – A causa dell’escalation della situazione tra Russia e Ucraina, abbiamo deciso di modificare gli itinerari e rimuovere gli scali a San Pietroburgo, in Russia, dalle nostre crociere del 2022. Stiamo lavorando per confermare i porti sostitutivi e informeremo gli ospiti interessati e i consulenti di viaggi prima possibile».

Royal Caribbean International sta riconsiderando i suoi piani per eliminare San Pietroburgo. “A causa dei recenti eventi, non sappiamo se potremo visitare San Pietroburgo da programma. Stiamo pianificando porti alternativi e continueremo a monitorare la situazione nelle prossime settimane. Gli ospiti potranno riprogrammare la loro crociera con Cruise with Confidence”, scrivono dalla compagnia.

P&O e Princess Cruises modificheranno gli itinerari secondo necessità, continuando a monitorare la situazione da vicino

Windstar Cruises ha cancellato tutte le crociere nella regione del Mar Nero e modificherà gli itinerari baltici per cambiare gli scali a San Pietroburgo con porti non russi. Verranno modificate le due crociere “Black Sea Sights and Turkish Delights” a maggio e settembre che avevano scali a: Odessa, in Ucraina; Soči, Russia; e altri porti del Mar Nero. Le date verranno cambiate e verranno previsti itinerari diversi da Istanbul con soste in Grecia e Turchia. Cambieranno anche gli itinerari delle cinque partenze del 2022 nel Baltico, che facevano scalo a San Pietroburgo.

Atlas Ocean Voyages sta modificando gli itinerari di due crociere di fine estate nel Baltico per escludere San Pietroburgo. L’itinerario Amburgo-Kiel in partenza il 26 agosto e l’itinerario di andata e ritorno a Kiel in partenza il 7 settembre, entrambi sulla World Navigator, toccheranno Kotka e Mariehamn, in Finlandia. La crociera in partenza il 7 settembre aggiungerà anche Saaremaa, in Estonia, dove la nave attraccherà nel centro della città vicino al castello medievale di Kuressaare.

Cambia tutto anche per le crociere fluviali: Viking River Cruises sta cancellando un’intera stagione, con tutte le partenze 2022 dell’itinerario Kiev, Mar Nero e Bucarest. “Dati i recenti sviluppi e il conflitto in via di sviluppo in Ucraina, abbiamo preso la difficile decisione di annullare tutte le partenze del 2022 del nostro itinerario Kiev, Mar Nero e Bucarest – ha detto un portavoce di Viking – Gli ospiti e i loro consulenti di viaggi sono stati informati direttamente. La sicurezza dei nostri ospiti e dell’equipaggio è sempre la nostra massima priorità”. Viking sta monitorando la situazione e valutando altri itinerari che fanno scalo in Russia quest’anno, che “richiederanno modifiche”.

Scenic sta cancellando l’intera lista delle crociere fluviali del 2022 in Russia.

Riviera Travel ha annullato tutti i tour in Russia.