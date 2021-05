Le British Virgin Islands scelgono Aviareps per la promozione in Europa













Le Isole Vergini britanniche investono nella promozione in Europa: il BVI Tourist Board & Film Commission ha scelto Aviareps per aiutare la destinazione a raggiungere i suoi obiettivi di espansione in nuovi mercati europei oltre a rafforzare la propria presenza quelli già consolidati. L’agenzia fornirà servizi di pubbliche relazioni e rappresentanza di marketing in Italia, Francia, Svizzera francese e regione nordica (Svezia, Norvegia, Danimarca e Finlandia).

In particolare, si lavorerà sulle strategie fondate sulla promozione nel settore Mice, la domanda di vacanze in barca a vela, per informare il trade e i consumatori sul settore riavviato e rivitalizzato dell’ospitalità delle Isole Vergini Britanniche, inclusi nuovi e ristrutturati resort e ville e per riaffermare il posizionamento delle Bvi come destinazione per matrimoni, viaggi di nozze e altre celebrazioni. Inoltre, ci sarà l’implementazione a livello locale delle promozioni internazionali del Bvi Tourist Board & Film Commission “Find Yourself Here” e “Something to Celebrate”.