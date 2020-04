Le Boat lancia “Naviga con fiducia”, zero penali per cancellazioni

Cancellazioni senza penali fino a 48 ore prima dalla partenza: è l’offerta “Naviga con fiducia” della compagnia di navigazione Le Boat, specializzata in crociere fluviali in Italia, Francia, Paesi Bassi e Germania.

La formula anti Covid-19 adottata dalla compagnia – che dispone di una flotta 900 imbarcazioni e 38 basi in 9 paesi in Europa e in Canada – prevede anche un voucher valido per successive prenotazioni fino al 2021 ed è applicata per ora su tutte le partenze prima del 30 giugno 2020.

In più, Le Boat ha adottato nuove misure di sanificazione a fine crociera: ogni imbarcazione viene pulita e disinfettata con prodotti speciali, una misura aggiuntiva alle consuete e puntuali operazioni di ripristino, per una maggiore protezione e sicurezza del cliente successivo.

L’iniziativa “Naviga con fiducia” consente a chi ha già prenotato la propria vacanza a bordo di una delle houseboat di Le Boat di cambiare data, scegliendo una delle tante opportunità di crociera fino al 2021.

Una crociera fluviale a bordo di una houseboat è un’idea di viaggio sempre più diffusa soprattutto per il target delle famiglie e gruppi di amici anche nel mercato italiano e la maggior parte delle destinazioni europee d’imbarco sono raggiungibili in auto, i canali sono facilmente navigabili, e si scelgono gli stop giorno per giorno in totale autonomia.