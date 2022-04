Le 6 spiagge più belle dell’Arcipelago Toscano













Volete godervi una vacanza di sole e mare all’insegna dell’esplorazione e del divertimento? La soluzione ideale per voi, famiglia o amici è sicuramente un noleggio barche a vela a Punta Ala con Click&Boat. Esplora l’Arcipelago Toscano con le sue meravigliose isole: isola d’Elba, Giglio e Giannutri. Noleggia una barca a vela a Punta Ala e leggi l’articolo per scoprire quali sono le 6 spiagge più belle dell’arcipelago da visitare via mare.

Cala dei Frati

Tra le 6 spiagge più belle dell’Arcipelago Toscano rientra certamente Cala dei Frati. Situata vicino a Portoferraio nella parte settentrionale dell’isola d’Elba, Cala dei Frati è così nominata per la discesa dei frati che si collega all’ex convento 200 metri sopra la spiaggia. È quasi impossibile raggiungerla via terra.

Le acque della cala sono cristalline e la spiaggia incastonata nella scogliera è di sabbia bianca caraibica. Consigliamo una visita per una giornata di snorkeling con famiglia o amici e per godersi i fondali tropicali con maschera e boccaglio.

Spiaggia di Cavoli

La Spiaggia di Cavoli è situata sulla costa sud occidentale dell’isola d’Elba vicino a Marina di Campo. Qui vi è una parte di spiaggia libera e una frazione occupata dallo stabilimento balneare Batignani. Consigliamo una visita alle famiglie con bambini piccoli in quanto il fondale è piuttosto basso e il mare pullula di flora e fauna molto divertente da esplorare in famiglia.

Noleggiando una barca a vela avrete la possibilità di tracciare lunghe rotte a costi ridotti e raggiungere questa spiaggia e molte altre in maniera low cost e, se a vele spiegate, con impatto minimo per l’ambiente.

Spiaggia di Sansone

A nostro parere la più bella delle spiagge dell’Elba è quella di Sansone. Con le sue sfumature di turchese e la sua spiaggia di sabbia fine con ciottoli bianchi, è circondata da natura verde, rigogliosa e incontaminata. La spiaggia di Sansone è un vero e proprio paradiso terrestre raggiungibile facilmente dal mare.

Situata a ovest della Cala dei Frati vicino a Portoferraio, la spiaggia di Sansone è ricchissima di pesci con un fondale che degrada velocemente. Con parcheggi affollati e stradine dismesse, il modo migliore per raggiungerla è certamente via mare con un noleggio barche.

Spiaggia delle Cannelle

Situata a est dell’isola del Giglio e a sud del suo porto, la Spiaggia delle Cannelle è di una bellezza spettacolare, ma purtroppo molto affollata soprattutto nel periodo estivo. È in questi casi che, arrivando a bordo di una barca a vela, potrete godervi il magnifico paesaggio e tuffarvi direttamente dalla barca senza bisogno di scendere a terra.

Noi consigliamo una visita vicino all’ora del tramonto per poter godere a pieno di tutti i colori che vi regalerà il luogo e per godervi un aperitivo in pace e tranquillità con le persone che amate.

Spiaggia delle Caldane

Se dalla Spiaggia delle Cannelle vi dirigete a sud a bordo della vostra barca a vela a noleggio, dopo la Punta di Capo Marino arriverete a una delle 6 spiagge più belle dell’Arcipelago Toscano: la Spiaggia delle Caldane. Dal nome curioso, questa spiaggia è nota per la sua acqua pulita e limpida che fa da lente di ingrandimento per la fauna subacquea.

Qui avrete la possibilità di fare lunghe sessioni di snorkeling in compagnia e godervi la pace del piccolo stabilimento presente a terra con ombrelloni e sdraio. Nota per essere la spiaggia più bella del Giglio, la Spiaggia delle Caldane è un paradiso per gli amanti della biodiversità. Non fatevi mancare una puntata in questo luogo magnifico!

Cala Spalmatoio

Situata sulla piccola isola di Giannutri che a sua volta è situata a sud dell’isola del Giglio, Cala Spalmatoio è l’emblema della natura selvaggia e delle acque limpide di Giannutri. Qui la pace regna sovrana e potrete godervi lunghe giornate di sole e tuffi lontano dalle preoccupazioni giornaliere. Consigliamo una visita a tutti quelli che desiderano una pausa dalla quotidianità e sono in cerca di un ben meritato relax!