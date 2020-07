Le 10 proposte Going di Bella Italia

Dieci tappe alla riscoperta del Paese che vanta il maggior numero di beni iscritti nel patrimonio mondiale dell’Unesco: dalla montagna al mare passando per le città d’arte. Going lancia la nuova linea di prodotto “Bella Italia”, dedicata a vacanze e viaggi esperienziali, costruiti su misura, per stimolare la voglia di vacanza dei vari target di clienti, con 10 proposte per vivere un’estate Italiana all’insegna del relax e del totale svago.

Il tour operator propone, per i più esigenti, un’esperienza da re nei “Borghi Medievali” di Asolo, Agnadello, San Gimignano e Monforte D’Alba per un viaggio nella storia e nella natura. Oppure i piccoli borghi e i paesaggi unici della “Costiera Marchigiana” o la “Montagna d’estate”, mix perfetto di relax e attività all’aria aperta.

Il viaggio con Going continua con le proposte di “Masserie della Puglia” e verso i “Paesaggi d’Autore” della Costiera Ligure. Con le “Colline e il mare del Gargano” per una vacanza a misura d’uomo o con la “Costiera Amalfitana”, tratto di mare divenuto mito nel mondo.

E ancora, il relax dei “Lidi del Nord Adriatico” con Jesolo, Bibione, Lignano Sabbiadoro e Caorle e la “Costa Adriatica Romagnola” di Rimini, Riccione, Cattolica e Cervia, tra tradizione, ospitalità, cucina e spiagge assolate. Non manca infine “Favignana”, gioiello del mediterraneo, dove il mare è più blu e l’atmosfera è incantata.

Una nuova linea di prodotto che permetterà a tutte le agenzie di viaggi partner Going di offrire ai clienti una vasta gamma di opportunità nelle aree più affascinanti del nostro paese. Sono itinerari firmati “Going2Italy” creati da Going4You, la piattaforma B2B dedicata alle agenzie contrattualizzate Going che comprende oltre 120 fornitori di servizi: dalle piattaforme alberghiere, alle attività on site, traghetti, noleggi e, ultima implementazione in ordine temporale, le compagnie aeree.

«In un contesto attuale dove la destinazione Italia è naturalmente la più richiesta sul mercato, vogliamo fornire maggiore prodotto alle nostre agenzie suddiviso per tutti i target e per tipologia di vacanza – spiega Emmer Guerra, brand manager Going – Queste 10 proposte tematiche selezionate da Going sono il punto di partenza per la creazione di itinerari più complessi e personalizzati secondo le richieste del cliente. Naturalmente le agenzie saranno sempre libere di consultare tra le innumerevoli proposte alberghiere di Going4You, tutte a quote nette per rendere facile ed economico il dynamic packaging».

“Bella Italia” è stata lanciata attraverso una campagna social declinata per ogni singola proposta. È inoltre presente con 11 pacchetti esperienziali firmati Going2Italy nelle cinque sezioni tematiche di Quando Sarà Passato, il portale lanciato a fine aprile da Altavia e Disko per sostenere l’industria turistica italiana e ripartire insieme.