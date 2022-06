Lavoro, Wizz Air prosegue il programma di assunzioni













Recruitment ad ampio raggio per Wizz Air, che ha annunciato l’assunzione di oltre 1.000 membri dell’equipaggio di cabina e 400 piloti nei primi cinque mesi del 2022 con l’obiettivo di toccare quota 20.000 dipendenti entro il 2030. Ad oggi i suoi dipendenti provengono da oltre 60 nazioni diverse, e Wizz Air continuerà a reclutare nuovo personale per il resto del 2022 e per gli anni che verranno.

Nello specifico Wizz Air accetta candidature sia di persone con precedenti esperienze come membri di equipaggio di cabina, sia di persone che non hanno alcuna esperienza nel settore. A queste nuove risorse selezionate la compagnia aerea fornirà una formazione professionale gratuita, della durata compresa tra le quattro e le sei settimane a seconda della loro esperienza. I nuovi assunti riceveranno un’indennità di formazione per tutto il periodo di formazione.

I requisiti di base di Wizz Air vanno dalla richiesta di una età superiore ai 18 anni, alla capacità di raggiungere i 210 cm in punta di piedi; aver completato gli studi secondari, possedere un buon inglese scritto e parlato e preferibilmente un’altra lingua parlata in Europa; e ancora, capacità di nuotare, assenza di tatuaggi in parti del corpo che non possono essere coperte dall’uniforme e fedina penale pulita.

Dopo aver partecipato con successo a una delle giornate di reclutamento della compagnia, i candidati ricevono un’offerta di lavoro presso la compagnia. I candidati possono essere in volo in sole 8 settimane (compreso il tempo dei corsi di formazione e degli esami).