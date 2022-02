Lavoro nel turismo: i recruiting days di CdsHotels

Il Gruppo CdsHotels inaugura un ciclo di giornate, quattro nel complesso da fine febbraio a metà marzo, dedicate alla ricerca di profili professionali da inserire nel proprio organico, in vista della stagione estiva 2022.

La catena alberghiera, che conta 12 strutture in portfolio tra 5 hotel collection e 7 villaggi turistici, vuole confermarsi come brand emergente nella ricettività italiana ed è alla ricerca di professionalità per garantire fluidità dei processi lavorativi, sostenendo concretamente la crescita personale e professionale dei propri collaboratori.

L’azienda è alla ricerca di circa un centinaio di professionisti da impiegare in aree differenti: Reception, Cucina, Sala, Bar, Manutenzione, Housekeeping, Centri Benessere. Il profilo del candidato ideale si pone in linea con la filosofia di CdsHotels: oltre a un’esperienza nel settore, alla predisposizione al lavoro in team, sono richieste buone capacità nell’uso dei principali software (laddove richieste dal ruolo) e una buona padronanza dell’ inglese, insieme a un’altra lingua tra tedesco e francese, per quanti ricopriranno incarichi professionali a contatto con la clientela.

Ada Miraglia, direttore commerciale CdsHotels, spiega: «Ci apprestiamo ad affrontare la nuova stagione con ottimismo e ci auguriamo che il nostro settore possa ritrovare una rinnovata normalità, potendo contare su un’ampia apertura dei mercati, anche esteri che restano determinanti per riempire i periodi di spalla dell’alta stagione. Le nostre strutture, hotel e villaggi, saranno pronte ad accogliere i clienti a partire dalla Pasqua e per garantire un servizio ottimale, attento e premuroso, ci siamo mossi con anticipo, rispetto alle precedenti stagioni, per riuscire a reclutare il personale qualificato e necessario».

Per partecipare ai recruiting days e le strutture presso cui saranno impegnate le nuove risorse i candidati dovranno iscriversi collegandosi al link cdshotels.it/recruiting-days-2022. A selezionare la rosa dei candidati sarà il talent acquisition team di CdsHotels, in collaborazione con general manager e responsabili di reparto delle strutture pugliesi.

Nel dettaglio i recruiting days si terranno a Porto Giardino (Monopoli, Bari): da sabato 26 febbraio dalle 15 alle 19 a domenica 27 febbraio dalle 10 alle 16, dove saranno selezionate le figure professionali impiegate per il Pietrablu Resort & Spa a Polignano a Mare, Porto Giardino a Monopoli e Riva Marina Resort a Carovigno.

Mentre al Basiliani (Otranto, Lecce), sabato 5 marzo dalle 10 alle 18 saranno selezionate le figure professionali per il Relais Masseria Le Cesine a Vernole, Alba Azzurra e Marelive a Tore dell’Orso, Basiliani e Corte di Nettuno a Otranto e Marenea Suite Hotel a Marina di Marittima. Infine al Grand Hotel Riviera (Santa Maria al Bagno, Lecce), domenica 13 marzo, dalle 10 alle 18 verranno selezionate le figure professionali impiegate per il Grand Hotel Riviera a Santa Maria al Bagno e il Costa del Salento a Lido Marini.