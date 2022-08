Lavoro, Emirates e Wizz Air assumono personale in italia













Agosto non è solo un mese complicato per i viaggiatori che si muoveranno per via aerea, ma si rivela anche come finestra di opportunità per chi cerca lavoro. Scattano infatti in questi giorni una serie di recruitment days in Italia per chi cerca impiego nel trasporto aereo. In prima linea ci sono le compagnie aeree Wizz Air ed Emirates che stanno cercando personale nel nostro Paese.

La compagnia ungherese, per esempio, prevede una serie di appuntamenti in tutta Italia per il reclutamento del personale di cabina. Per poter partecipare agli eventi è necessario seguire le istruzioni presenti a questo link: https://careers.wizzair.com/content/EventsCabinCrew/

Questi i recruitment day previsti durante il mese per Wizz Air:

ROMA, MERCURE ROME WEST – 4 agosto, ore 09:00

MILANO, ROWNE PLAZA MILAN – MALPENSA AIRPORT – 12 agosto, ore 09:00

NAPOLI, STARHOTELS TERMINUS – 12 agosto 2022, ore 09:00

PALERMO, IBIS STYLES PALERMO PRESIDENT – 16 agosto, ore 09:00

CATANIA, HOTEL NH CATANIA CENTRO – 17 agosto, ore 09:00

BARI, HOTEL EXCELSIOR – 18 agosto, ore 09:00

VENEZIA, NOVOTEL VENEZIA MESTRE CASTELLANA – 19 agosto, ore 09:00

ROMA, MERCURE ROMA WEST – 19 agosto, ore 09:00

Dopo gli open days di luglio, invece, Emirates torna alla ricerca di nuovi candidati da inserire nel team multinazionale del suo personale di bordo. La compagnia aerea con sede a Dubai ha organizzato tre nuovi eventi per la selezione del personale: il primo si è svolto il 2 agosto a Genova. Gli altri due appuntamenti sono previsti il 4 agosto a Firenze, presso l’Nh Firenze, e il 6 agosto ad Ancona, presso il SeePort Hotel.

La compagnia aerea è alla ricerca di persone “che abbiano la passione per il mondo dell’hospitality, con un occhio di riguardo a un servizio semplice, ma allo stesso tempo personalizzato e impeccabile, al fine di offrire ai clienti un’esperienza di viaggio indimenticabile. Essendo la sicurezza una delle massime priorità di Emirates, il candidato ideale dovrà sapersi muovere con sicurezza e prendere il controllo quando si tratta di gestire i servizi dell’aeromobile e le procedure di sicurezza”, sottolinea la nota del vettore.

Tutto l’equipaggio di Emirates riceverà una formazione di primo livello presso la struttura all’avanguardia della compagnia aerea a Dubai. I candidati che vogliono dare alla propria carriera un decollo epico possono presentarsi con un curriculum vitae (Cv) aggiornato in inglese e una fotografia recente. Si consiglia ai candidati di pre-registrarsi a questo indirizzo (https://www.emiratesgroupcareers.com/cabin-crew/) per rendere più agile il processo di selezioni.