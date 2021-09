Lavoro, Emirates annuncia un maxi recruiting da 3.500 posti













A supporto del piano di ripresa post Covid, Emirates annuncia una campagna globale di ricerca personale e apre 3mila posizioni per il personale di cabina e 500 impiegati nei servizi per l’aeroporto di Dubai.

I candidati interessati possono contattare la compagnia aerea al seguente link, per la cabin crew, e a questo link, per chi vuole operare nei servizi dello scalo negli Emirati Arabi.

Emirates – che in questi giorni ha annunciato il debutto dell’A380 in Turchia sulla Dubai-Istanbul – attualmente vola su oltre 120 città, il 90% circa del suo network pre-pandemia, e nei piani c’è il ristoro del 70% della capacità entro la fine del 2021.

Il vettore, inoltre, si prepara a Expo Dubai 2020, in programma a partire da ottobre, e per cui ha lanciato la nuova offerta Early Bird Expo 2020 Dubai, che consentirà ai clienti di risparmiare fino al 20% sulle tariffe per la destinazione prenotando i loro voli in anticipo così come la possibilità di avere l’Expo Day Pass gratuito.