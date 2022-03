Lavoro e turismo, Marriott cerca personale per 15 hotel in Italia













Il 5 aprile, presso l’hotel Sheraton San Siro a Milano, Marriott International organizza uno speciale open day con l’obiettivo di trovare i migliori candidati del settore per coprire un totale di 200 posti vacanti in 15 degli hotel Marriott Bonvoy in Italia.

Una giornata di incontri e colloqui in cui i responsabili delle risorse umane e i capi reparto di diversi dipartimenti di Marriott International condivideranno la loro visione del settore e le opportunità di sviluppo professionale.

I candidati potranno presentarsi per una vasta gamma di posizioni in diversi settori e gradi di responsabilità, nelle aree food & beverage, cucina, housekeeping, manutenzione, conference & events, front office, information technology.

La selezione si articolerà attraverso incontri dinamici con i responsabili dei diversi dipartimenti, con i quali i candidati potranno condividere aspirazioni per lo sviluppo della propria carriera professionale.

I potenziali candidati potranno accedere gratuitamente all’evento previa registrazione (tramite questo link) dalle 9 alle 17. I candidati che sapranno distinguersi potranno ricevere un golden ticket, una proposta di assunzione fatta il giorno stesso; altri potranno ricevere una proposta d’impiego nei giorni successivi al colloquio.

Lo scopo è attirare i migliori talenti sul mercato per rafforzare i team all’interno degli alberghi e riaccendere l’attenzione e il desiderio di lavorare nell’industria turistica e alberghiera, che costituisce uno dei comparti più importanti del Paese in termini di produzione di Pil.

HOTEL PARTECIPANTI. Milano: Ac Hotel by Marriott, Excelsior Hotel Gallia a Luxury Collection Hotel, Sheraton Diana Majestic, Sheraton Milan Malpensa, Sheraton Milan San Siro, The Westin Palace, Milan Firenze: The St Regis Florence, The Westin Excelsior Florence Venezia: Hotel Danieli, The Gritti Palace, a Luxury Collection Hotel, The St Regis Venice, JW Marriott Venice Resort & Spa Roma: Edition Hotel Roma, The St. Regis Rome, The Westin Excelsior Rome, W Rome.