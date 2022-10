Lavoro, CartOrange cerca 70 consulenti di viaggio

Maxi recruiting di consulenti di viaggio firmato CartOrange, che apre le sue porte a 70 talenti in tutta Italia, che potranno sviluppare la propria attività grazie ai percorsi personalizzati della Academy CartOrange.

«Il consulente di viaggio è una figura che si è rivelata perfetta per rispondere alle sfide del turismo post pandemia – sottolinea Silvia Poli, people and sustainability manager di CartOrange – Perché portatore di un modo di organizzare viaggi su misura totalmente in linea con le aspettative del turista di oggi, che vuole progettare e acquistare viaggi insieme a professionisti slegati da vincoli di luogo e orario, in grado di ispirare, consigliare e assistere in ogni fase dell’esperienza».

I nuovi consulenti andranno a rinforzare anche aree geografiche in cui l’azienda è poco presente, come il Lazio, il Veneto e la Campania. L’obiettivo è fornire loro gli strumenti più efficaci per costruire un’attività di successo, al passo con i tempi.

I consulenti per viaggiare possono appoggiarsi alle boutique CartOrange presenti in 15 città, alle quali si affianca ora anche la novità dei corner negli store Coin con Suite Travel.

Le candidature possono essere inviate tramite il sito www.consulentediviaggio.it.

CartOrange sarà al Ttg Travel Experience, dal 12 al 14 ottobre 2022, al Padiglione C3, stand 128.