Lavoro, Brussels Airlines assume 288 talenti













Brussels Airlines è alla ricerca di talenti per rendere l’azienda a prova di futuro e seleziona 288 persone. Dopo quasi due anni di crisi, l’economia sta riprendendo a crescere e la compagnia vede aumentare i numeri di prenotazioni per l’estate.

Per soddisfare questa domanda del mercato e rafforzare la sua posizione di vettore di riferimento del Belgio, la compagnia aerea vuole crescere in termini di flotta e personale.

«Il nostro numero di prenotazioni è in aumento e la disponibilità a viaggiare quest’estate è enorme – spiega Peter Gerber, amministratore delegato di Brussels Airlines – Abbiamo aggiunto un ulteriore aeromobile alla nostra flotta intercontinentale e stiamo valutando una capacità aggiuntiva in Europa. Lentamente ma costantemente stiamo uscendo da questa crisi ed è il momento giusto per crescere».

Tra i profili richiesti dal vettore belga, 180 membri dell’equipaggio di cabina, sia a tempo indeterminato che a tempo determinato (Brussels Airlines ha offerto la posizione prima a ex dipendenti che non avevano avuto il rinnovo del contratto a tempo determinato a causa della pandemia).

Oltre al personale di volo, Brussels Airlines sta assumendo anche 40 agenti del check in per rafforzare il suo team all’aeroporto di Bruxelles; e ancora, ingegneri, tecnici aeronautici e tuttofare nel dipartimento di manutenzione e ingegneria; infine 66 funzionari amministrativi per la sede di Bruxelles con competenze quali sostenibilità, digitalizzazione e innovazione.

Infine, l’azienda ha implementato un nuovo modo di lavorare per la propria sede per garantire il massimo equilibrio tra lavoro e vita privata post Covid. I suoi uffici sono ora attrezzati per consentire riunioni completamente ibride, poiché il lavoro mobile è diventato lo standard.

«Vogliamo massimizzare la flessibilità e il benessere dei nostri dipendenti e consentire loro di assumersi la responsabilità della propria carriera, di scegliere come e dove lavorare, in base al tipo di lavoro richiesto – dice Jan Ooms, head of hr and change presso Brussels Airlines – Questo cambia da persona a persona, quindi abbiamo deciso di non applicare alcuna regola sul tempo necessario da trascorrere in ufficio. È richiesta una riunione in presenza del team ogni settimana e per tutti gli altri giorni le decisioni sono prese dai team e dai singoli. L’attenzione si concentra sull’output che si fornisce piuttosto che sulla quantità di tempo in ufficio. Siamo convinti che questo ci renda un datore di lavoro ancora più attraente per i talenti in quanto consente un migliore equilibrio tra lavoro e vita privata e quindi una maggiore efficienza».