Lavoro, Airbus annuncia un piano per 6mila assunzioni













Circa 6mila nuove assunzioni in tutto il mondo. Inizia così il 2022 di Airbus. Il Gruppo guarda con ottimismo ai segni di ripresa post Covid per l’industria aerospaziale, e chiama a raccolta nuovi talenti per mettere in atto la propria tabella di marcia per la decarbonizzazione.

Circa un quarto delle assunzioni previste dal Gruppo dovrebbe, infatti, concentrarsi sull’acquisizione risorse umane per sostenere i progetti a lungo termine dell’azienda, in particolare nei settori della decarbonizzazione, della trasformazione digitale e della cyber technology. Un terzo delle assunzioni totali sarà invece destinato a giovani laureati.

«Airbus ha dato prova di resilienza durante tutta la crisi del Covid e ha posto le basi per un futuro audace per l’aviazione sostenibile. Questo si può raggiungere solo acquisendo i giusti talenti nei vari ambiti di competenza, che ci aiuteranno a far crescere le nostre attività mentre usciamo dalla crisi, e prepariamo la trasformazione a lungo termine dell’azienda – ha dichiarato Thierry Baril, chief human resources & workplace officer di Airbus – Dopo questa prima ondata di assunzioni, che avrà luogo in tutto il mondo e per tutte le nostre attività, il numero di assunzioni esterne sarà rivalutato entro la metà del 2022 e adegueremo le nostre esigenze di conseguenza. Non solo cercheremo di acquisire le nuove competenze di cui Airbus ha bisogno nel mondo post Covid, ma faremo anche del nostro meglio per rafforzare la diversità in tutta l’azienda, favorendo una cultura sicura e inclusiva che rafforzi il team Airbus affinché sia pronto a essere pioniere dell’aerospazio sostenibile».