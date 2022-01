Lavorare nel turismo, Mangia’s cerca personale per uffici e resort













Mangia’s assume per la stagione estiva 2022 e non solo. In tempi difficili come questi, l’operatore dell’hospitality apre posizioni lavorative in diversi ambiti, sia per ruoli in ufficio che per i suoi resort in Sicilia e Sardegna.

Per la sede di Palermo, nel Central Reservation Office, cerca giovani con esperienza nel settore hospitality, per la gestione delle attività di vendita presso il reparto prenotazioni, e ingegneri sistemisti.

Tante, inoltre, le posizioni aperte nelle strutture alberghiere del Gruppo per la stagione estiva 2022: barman e commis di bar; animatori; guest experience agent per la gestione delle attività di accoglienza e delle escursioni; receptionist per la gestione delle attività di accoglienza, centralino, assistenza al cliente, servizio notturno di portineria, gestione arrivi/partenze, gestioni prenotazioni, hostess); addetti alle pulizie delle camere; staff per le cucine nei ruoli di commis di cucina, demi chef de partie e pasticcere; personale di sala e ristorante (maitre, chef de rang e commis di sala); bagnini; magazzinieri; manutentori.

Maggiori informazioni sul sito Careers di Mangia’s.