Lavorare nel turismo si può: le aziende che assumono













Figure professionali da impiegare nelle strutture turistiche per la stagione 2022 e non solo. Le aziende del travel cercano personale anche negli uffici e in ambito creativo.

I tempi difficili non fermano infatti gli obiettivi degli operatori del settore, che negli ultimi giorni hanno diffuso anche attraverso i media le proprie ricerche e offerte di lavoro.

È il caso, per esempio, di Emma Villas: il settore del vacation rental – affitti brevi di ville e tenute di pregio – è in crescita e la società nel 2021 ha chiuso con 4.769 settimane prenotate in circa 450. Per presidiare la qualità delle ville e gli standard di gestione, è partito il recruiting per circa 150 collaboratori per le figure di property manager e quality manager. Per la selezione, Emma Villas prevede la costruzione di 30 hub territoriali dedicati al recruiting, controllo e gestione di ville e dimore di pregio.

Nei giorni scorsi, anche altre aziende dell’hospitality e del turismo hanno annunciato di voler rafforzare il proprio staff, come Blu Hotels, che cerca 150 nuove figure professionali per i settori ricevimento, sala, bar, cucina, housekeeping e Spa.

C’è Mangia’s, che apre posizioni lavorative in diversi settori, sia per ruoli in ufficio che per i suoi resort in Sicilia e Sardegna.

E poi Icon Collection che – per le due principali strutture del Gruppo Ficcanterri in Toscana: il The Sense Experience Resort di Follonica e il Park Hotel Marinetta di Marina di Bibbona – cerca circa 300 persone per la stagione 2022 in vari ruoli. Dall’hr director al personale di cucina e reception.

E infine, il parco divertimenti Leolandia, in vista della riapertura del 12 marzo, è ancora alla ricerca di 70 collaboratori di ambo i sessi, destinati a diverse aree di attività.