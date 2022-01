Lavorare nel turismo, la campagna assunzioni 2022 di Ihc













Italian Hospitality Collection (Ihc) amplia il team e lancia una campagna di assunzioni con oltre 200 figure professionali da inserire in organico nei suoi cinque resort in Sardegna, Toscana e Valle d’Aosta. Ovvero, Chia Laguna Resort in Sardegna, Le Massif Hotel & Lodge a Courmayeur in Valle d’Aosta e gli spa resort termali in Toscana Grotta Giusti Thermal Spa Resort, Fonteverde Lifestyle & Thermal Retreat e Bagni di Pisa, Palace & Thermal Spa.

La campagna è partita a gennaio, con offerte di lavoro in diversi ambiti: dall’housekeeping al maintenance, dall’F&B al wellness.

Il gruppo ha cinque strutture cinque stelle, affiliate a brand come Hilton, Marriott e The Leading Hotels of the World ed è sinonimo di ospitalità di lusso, ma anche di know how nell’ambito termale.

Italian Hospitality Collection promette “una carriera in un ambito strutturato, con possibilità di conoscere i sistemi gestionali e gli standard operativi dei più grandi brand internazionali e al tempo stesso di acquisire esperienza sia nel segmento dell’hôtellerie che delle terme&spa per una professionalità completa a 360°”.

«A seguito degli importanti investimenti per le ristrutturazioni degli hotel e con i risultati incoraggianti raggiunti nel 2021, vogliamo continuare a investire sull’offerta di ospitalità del gruppo, a partire dalla risorsa più preziosa, il personale, ampliando il nostro organico e dando l’opportunità a sempre più figure di unirsi alla famiglia Ihc – commenta Marcello Cicalò, group director of operations di Italian Hospitality Collection – Cerchiamo persone di talento che abbiano quello che abbiamo definito l’#Ihcfactor (passione, sincerità, dedizione, senso dell’accoglienza), a cui offrire esperienze di lavoro che diventino opportunità di impiego concrete».

Alle figure ricercate saranno proposti inizialmente contratti a tempo determinato o stagionale. I selezionati avranno l’opportunità di rimanere in azienda tutto l’anno, anche sfruttando la doppia stagionalità: estate a Chia Laguna, in Sardegna, e inverno a Le Massif, Courmayeur.

In programma, dal 7 all’11 febbraio i recruiting day a Milano e a Cagliari in presenza, suddivisi in giornate specifiche per posizioni. Dopo l’invio del curriculum, ci sarà una prima selezione dopodiché si potrà accedere ai recruiting day. Gli interessati possono inviare la propria candidatura e il cv a: [email protected]

Prevista il 13 aprile la riapertura del Chia Laguna in Sardegna, con l’inaugurazione anche del nuovo Conrad Chia Laguna Sardinia, rinnovato sotto il segno di Conrad, Hotels & Resorts, brand lusso di Hilton. A partire da metà febbraio saranno avviati pertanto i percorsi di formazione dei neo-assunti su sistemi operativi e standard del nuovo brand.