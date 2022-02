Lavorare nel turismo, Ggf Group cerca 30 travel assistant













Il mercato del tour operating è in fermento con la programmazione e prevede una ripartenza consistente già a Pasqua; l’azienda Ggf Group, inserita nel mondo del turismo intermediato con attività marketing, commerciale e customer experience, si appresta a potenziare il suo organico e cerca 30 travel assistant.

«Siamo da oltre 20 anni l’anello di congiunzione tra i tour operator, le agenzie, le strutture e i clienti finali – dice Guido Guidi, presidente del gruppo – Gli input che riceviamo quotidianamente nell’operativo sono essenziali per sviluppare nuovi servizi, nuovi prodotti e aiutare i nostri partner a ritarare le strategie. Negli anni Ggf Group ha sviluppato vari servizi per il turismo: dal booking al servizio clienti h24, all’attività di remote accounting per lo sviluppo commerciale B2B con le agenzie, start up di strutture ricettive e progetti marketing».

Fabio Di Giulio, direttore generale del business process outsourcer aggiunge: «Riceviamo dai nostri partner forti segnali di ripresa. Ci aspettiamo una stagione scoppiettante e con partenza a breve: la gente non vede l’ora di lasciarsi alle spalle questi due anni e ai primi segnali di miglioramento, tutti noi del settore siamo sicuri che assisteremo a un’accelerazione delle richieste».

Per questo Ggf Group vuole farsi trovare pronta per la stagione e ha organizzato un corso di formazione per far crescere all’interno del proprio organico 30 travel assistant. Una figura rinnovata nelle competenze, che deve abbracciare non solo la vendita, ma anche diritti del viaggiatore, assistenza, utilizzo dei Gds e, soprattutto, customer experience design.

«Abbiamo da sempre un team dedicato al turismo – spiega Guidi – Un team fidelizzato e che negli anni ha gestito prenotazioni in tutto il mondo, così come le più svariate casistiche di assistenza clienti, dalla semplice riprotezione al rientro di turisti a seguito di eventi emergenziali. Siamo un po’ gli angeli custodi di tutti coloro che vogliono vivere la loro vacanza in serenità e senza stress, dai villaggi vacanze al luxury travel, dalla crocieristica alle vacanze studio dei principali marchi. Scommettiamo sulla stagione e ora vogliamo allargare questo team. Stiamo facendo selezioni per un corso di formazione, che vedrà tra i docenti i nostri stessi travel consultant. Perché nessuno meglio di loro può insegnare a chi è interessato a questo mondo il cosa e soprattutto il come».

Il corso, in partenza a febbraio, prevede un mese e mezzo di aula e due mesi di training on the job, al termine dei quali le risorse ritenute idonee al seguito del superamento dell’esame finale saranno assunte in azienda. Gli argomenti spaziano dall’organizzazione della filiera turistica, con un focus particolare alla situazione che stiamo vivendo, alla parte relativa al mondo del tour operating e delle agenzie di viaggi, per poi passare alle nozioni pratiche sulla gestione del booking B2B e B2C, del servizio clienti e del remote accounting, fino all’utilizzo dei principali Gds per la gestione del volato di linea.

«Il corso è fortemente pratico, propedeutico all’inserimento delle risorse; per noi la formazione è sempre la base e l’aspetto fondamentale – conclude Di Giulio – Perché, per far vivere esperienze memorabili bisogna avere qualità, non ci si improvvisa. Del resto, quando parliamo di vacanza, stiamo parlando dei sogni delle persone. Noi abbiamo una grande responsabilità e siamo attori, più o meno nascosti, di questa esperienza».

Per inviare la propria candidatura alla selezione in corso, inviare una mail a: [email protected] inserendo come oggetto “Travel Assistant”.