Lavorare nel turismo, Club del Sole apre 263 posizioni













In vista della prossima stagione estiva, Club del Sole avvia una campagna di recruiting sostenuta da un piano di formazione annuale. In totale le posizioni aperte sono 263, pari al 9% in più rispetto allo scorso anno.

La selezione è finalizzata rispettivamente a 155 figure nell’area food & beverage tra chef di cucina, pizzaioli e loro aiuto, maitre, addetti di sala, responsabili e addetti del bar, responsabili e addetti del market; 68 nell’area accoglienza e ricettiva tra assistenti di direzione, addetti booking e reception, addetti accoglienza e assistenti bagnini; 40 nell’area servizi tra manutentori, giardinieri, tuttofare e addetti alle pulizie.

Candidarsi è semplice, il dettaglio delle posizioni aperte è comunicato tramite annunci sul web e attraverso le maggiori società interinali. È inoltre possibile inviare le proprie candidature compilando il form sul sito www.clubdelsole.com/offerte-lavoro-campeggi-villaggi/ oppure inviando una mail a [email protected] .

L’azienda considera le risorse umane un elemento centrale e strategico della sua organizzazione e si impegna a sviluppare le capacità e le competenze di ciascun dipendente affinché l’energia e la creatività dei singoli trovi piena espressione nell’attività svolta.

Occupazione, formazione e sviluppo dei talenti individuali sono i tre fattori che, innescati in sinergia, costituiscono l’approccio aziendale di Club del Sole. Chi entra nella famiglia di Club del Sole trova un percorso di crescita e sviluppo professionale che, nel 2021, è stato scandito da oltre 4.600 ore totali di formazione e corsi erogati su tematiche quali salute e sicurezza, marketing e comunicazione, procedure di lavoro, formazione per dirigenti, informatica e sistemi gestionali.