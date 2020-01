Lavorare nel turismo, a Milano tre giorni di recruiting con Bit4Coaching

Da domenica 9 a martedì 11 febbraio a Milano torna la Bit, Borsa Internazionale del Turismo, e per la quarta edizione ospiterà l’evento tematico Bit4Job riservato a lavoro e formazione. Un’area dedicata di 500 mq, oltre 2.000 persone attese e un ricco programma che include colloqui di lavoro con le aziende presenti, incontri con le scuole di formazione, seminari di formazione e lavoro, colloqui con esperti e incontri con le più importanti associazioni e gruppi professionali di settore. Bit4Job è un format ideato e organizzato da LavoroTurismo, portale di riferimento in Italia per i settori Tourism & Hospitality, con servizi di ricerca di personale, comunicazione e employer branding.

Tra le 5 diverse tipologie di attività presenti a Bit4Job, c’è Bit4Coaching: 3 giorni di colloqui individuali con career advisor esperti nel supporto alla persona nella ricerca di lavoro.

Slot da 20 minuti ciascuno, durante i quali i candidati avranno la possibilità di ricevere indicazioni preziose per presentarsi al meglio alle aziende, da come redigere un curriculum efficace e personalizzare una lettera di presentazione a come impostare un profilo LinkedIn professionale e strutturato.

Per gestire questo servizio, LavoroTurismo ha scelto come partner esclusivo Cv Start, hub di consulenti di carriera e personal jobber che fornisce un supporto concreto a chi cerca lavoro per la prima volta, a chi è costretto a farlo dopo un periodo di inattività o dopo una lunga militanza nella stessa azienda, e non possiede gli strumenti adeguati di self marketing per poter competere nei processi di selezione.

«Siamo felici di questa partnership di valore e prospettiva che ci vedrà a supporto di una realtà leader come LavoroTurismo in un contesto prestigioso come quello della Bit. La nostra missione è aiutare chi cerca lavoro, facendo emergere professionalità e competenze, trasformando quest’ultime in armi efficaci per competere con successo nella ricerca di nuove occasioni lavorative», ha affermato Silvia Natale, founder di Cv Start.