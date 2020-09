L’autunno di Expedia, last minute e vacanze in Italia

Il 2020, com’è noto, ha segnato la crescita del turismo domestico a causa dell’emergenza sanitaria. Chi prediligeva mete estere quest’anno ha deciso di rimanere all’interno dei confini nazionali. I dati di ricerca di Expedia Group mostrano la crescente popolarità del turismo di prossimità anche per la stagione autunnale: più della metà delle ricerche effettuate sui siti di viaggio dell’azienda provengono da un pubblico nazionale. L’Italia, quinto Paese più visitato al mondo, ha sofferto la mancanza di viaggiatori internazionali durante il periodo di lockdown. Ma la volontà dei turisti internazionali di tornare a viaggiare sta registrando un costante aumento.

Per quanto riguarda le tendenze per i prossimi mesi, le ricerche dei viaggiatori sui siti di viaggio di Expedia Group per il periodo autunnale hanno mostrato un significativo aumento, con una crescita media del 15% settimana su settimana. Le ricerche effettuate dagli italiani ammontano a circa il 65% del totale delle ricerche, e che quelle domestiche sono cresciute del 20% settimana su settimana, confermando che l’Italia è la destinazione preferita dai suoi cittadini in questo periodo di incertezza.

LAST MINUTE. Se consideriamo i comportamenti di ricerca dei viaggiatori italiani, le ricerche last minute sono tra le più popolari. A luglio, Expedia Group ha osservato un aumento del 200% per quanto riguarda le ricerche di soggiorni in hotel nel mese di agosto, rispetto allo stesso periodo di giugno. Il volume di ricerca ha raggiunto un picco massimo (+170%) nella prima settimana di agosto per i soggiorni dello stesso mese, rispetto a quelli della prima settimana di luglio, dimostrando ulteriormente la prevalenza di ricerche e prenotazioni last minute. Tra le prime cinque destinazioni ci sono il Salento, e in generale la Puglia, seguite da Rimini, la Calabria, la Maremma e il Cilento, destinazioni diverse da quelle scelte dai visitatori internazionali. Le località balneari del sud Italia hanno attirato la maggior parte dei turisti: costa pugliese, Calabria, area montuosa del Cilento.

ITALIA ANCHE PER GLI STRANIERI. Le bellezze del nostro Paese hanno spinto un buon numero (35% del totale) di visitatori internazionali a cercare e pianificare le loro vacanze autunnali in Italia. I turisti tedeschi (30%) sono i più fedeli, seguiti da inglesi (circa il 20%), svizzeri (quasi il 15%), americani(10%) e francesi (10%). Per quanto riguarda le destinazioni, il Lago di Garda è il luogo preferito, seguito da Roma, Venezia, il Lago di Como e Firenze. I viaggiatori internazionali sono attratti dai laghi del nord anche grazie alla vicinanza al confine e sono affascinati dalle città d’arte italiane.

«Siamo lieti di constatare che il fascino dell’Italia ha portato a un numero sempre maggiore di ricerche tra i viaggiatori nazionali e internazionali. I dati dimostrano il crescente desiderio delle persone di viaggiare nei prossimi mesi – ha dichiarato Giovanni Moretto, direttore market management Italia di Expedia Group – Offrire opzioni di prenotazione flessibili e promozioni last minute, insieme a un approccio comunicativo chiaro sulle misure igieniche possono essere metodi efficaci per convertire i potenziali interessati in veri e propri clienti, perché è questo che i viaggiatori cercano in questo periodo. È importante sottolineare che gli albergatori possono sfruttare strumenti e tecnologie di Expedia Group per individuare i segnali della ripresa, in modo da adottare approcci mirati per riorganizzare il loro business».