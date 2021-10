L’Austria in sicurezza tra laghi, neve e food













L’Austria si sta preparando per la stagione invernale 2021-22 con misure per proteggere gli ospiti e i lavoratori che presenterà anche a Ttg Travel Experience (Pad. C1, Stand 084-086). Valgono le regole del green pass e, in certi ambiti, sarà obbligatorio indossare le mascherine FFP2, quali misure principali per una vacanza invernale sicura.

Da est a ovest, da nord a sud, non c’è lembo d’Austria dove l’inverno non riservi emozioni, esperienze, divertimento e avventura. C’è il Vorarlberg, che concentra in un territorio piccolo un’ampia varietà di proposte, tutte a portata di mano. Fino alla Carinzia, terra di laghi, sport invernali e ottima cucina, e al fascino intramontabile di Vienna, la cui eleganza viene esaltata dai giochi di luce e dalle atmosfere del Natale.