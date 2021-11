L’Austria entra in lockdown per difendere i mercatini di Natale













Prima l’annuncio dell’obbligo di vaccino anti Covid per tutti i cittadini (primo Paese la mondo a introdurre la norma) poi la scelta di operare un lockdown generale per salvare le vacanze natalizie. L’Austria accelerare le restrizioni per fermare la diffusione del virus e continuare a garantire l’assistenza medica: così da lunedì 22 novembre entra in vigore un nuovo lockdown di tre settimane che riguarda sia le persone vaccinate sia le non vaccinate e che si concluderà il 12 dicembre 2021. Inoltre, il governo ha stabilito che ci potrebbe essere la possibilità di revoca di tale misure dopo i primi 10 giorni (in base alle valutazioni delle autorità competenti) e che i viaggi turistici non saranno possibili durante questo periodo.

Tutto ciò per poter garantire al più presto una nuova apertura ai flussi turistici, soprattutto durante le vacanze natalizie e di fine anno, quando di solito le città austriache sono al centro delle scelte dei turisti anche per i classici mercatini di natale.

«Dal punto di vista del turismo, il lockdown ci danneggia enormemente. Tuttavia, è necessario per ridurre il numero delle infezioni. L’interesse per le vacanze invernali in Austria rimane alto. Restiamo fiduciosi che la stagione invernale in Austria sarà possibile con le adeguate misure di sicurezza, non appena la situazione migliorerà. Il settore turistico dell’Austria ha già agito in modo responsabile in estate e continuerà a farlo in inverno», ha detto Lisa Weddig, direttrice dell’Ente Nazionale Austriaco per il Turismo a Vienna.

Per Oskar Hinteregger, direttore Italia: «sappiamo che molti ospiti dall’Italia avevano prenotato un viaggio in Austria per le prossime settimane. Ci dispiace che ora dovrà essere riprogrammato e vi ringraziamo molto per la vostra comprensione e per il lavoro extra che questo causerà ai nostri partner nel settore dei viaggi. Per qualsiasi informazione siamo a vostra completa disposizione».

Per mantenere una costante informazione e comunicazione con l’industria turistica italiana, l’ente del turismo austriaco ha attivato una pagina

utile all’aggiornamento delle ultime news e per consultare i necessari contatti e l’assistenza.