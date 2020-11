L’Austria chiude tutto, lockdown totale per 3 settimane

Non ha funzionato il lockdown light imposto da inizio novembre in Austria e coinciso tragicamente con l’attentato di Vienna del 2 novembre. Così il governo è passtoa alla misure estreme annunciando l’inasprimento delle restrizioni per fermare la corsa dei contagi da coronavirus. Da martedì 17 novembre fino al 6 dicembre, quindi, entra in vigore il coprifuoco 24 ore su 24, la chiusura di negozi, asili e scuole e lo stop anche ai ristoranti e bar.

Si potrà uscire di casa solo per recarsi al lavoro, per fare la spesa o per andare a trovare familiari di primo grado. «Non incontrate nessuno», ha detto laconico il cancelliere, Sebastian Kurz, che ha contemporaneamente annunciato la volontà del governo di effettuare un mega test di massa del popolo austriaco alla fine di queste due settimane.

Una soluzione per mappare l’epidemia, riprendere il controllo dei sistemi di tracciamento e provare a garantire un ritorno a una maggiore tranquillità durante le feste natalizie.

