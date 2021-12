L’Australia riapre alle vacanze-lavoro dall’Italia













Dal 15 dicembre i giovani italiani vaccinati e in possesso del visto Working Holiday Visa – per avviare dunque una vacanza-lavoro – possono entrare nuovamente in Australia, dove tra l’altro la compagnia aerea Qantas ha annunciato il lancio dei primi voli diretti sull’Italia, con la rotta Roma Fiumicino-Sydney (con scalo a Perth) pronta a decollare a giugno 2022.

Come comunicato da Tourism Australia, “sarà necessario essere in possesso dei visti Working Holiday Makers (Subclass 417) e Work and Holiday Visa (Subclass 462) per poter viaggiare in Australia secondo il piano di riapertura graduale e sicura del Paese”.

Eva Seller, Tourism Australia regional general manager Continental Europe, ha commentato: «Questa notizia rappresenta una grande opportunità per i giovani che potranno così tornare a vivere un’esperienza di lavoro e vacanza in Australia, sviluppando anche le competenze utili per il loro futuro. Siamo contenti che i Working Holiday Makers dall’Italia e dal resto del mondo possano finalmente ritornare nel nostro Paese».

«Gli ultimi due anni sono stati complicati soprattutto per i giovani, un’esperienza vacanza-lavoro in Australia è una fantastica occasione per intraprendere una nuova avventura, fare nuove amicizie, praticare la lingua inglese, scoprire nuove opportunità di vita o semplicemente godersi un cambio di scenario», ha detto Eva Seller.

Oltre 12mila visitatori dall’Italia hanno viaggiato con un visto Working Holiday Maker in Australia nel 2019, contribuendo con 136 milioni di dollari all’economia dell’Australia.

I giovani interessati a una vacanza-lavoro possono trovare maggiori informazioni su Australia.com.

