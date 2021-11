L’Australia riapre a studenti e lavoratori internazionali













A partire dal 1° dicembre, l’Australia sarà aperta a titolari di visti temporanei per vacanze lavoro e ai titolari di visti provvisori per vacanze familiari, completamente vaccinati.

Lo ha annunciato ieri, il primo ministro australiano Scott Morrison, aggiungendo anche che il Paese stipulerà accordi per istituire corridoi turistici senza quarantena sia con il Giappone che con la Corea del Sud. Continua quindi la graduale apertura dell’Australia ai viaggi internazionali

«L’Australia continua ad adottare ulteriori misure per riaprire al mondo in modo sicuro– ha affermato il primo ministro Scott Morrison in una nota- aprendo le nostre frontiere ai titolari di visto per studenti e lavoratori qualificati, continueremo a salvaguardare la salute degli australiani, mentre riuniamo le famiglie e assicuriamo la nostra ripresa economica».

Anche i giovani italiani vaccinati e in possesso del visto Working Holiday Visa, quindi, a partire dal 1 dicembe potranno entrare nuovamente in Australia. I visti necessari per usufruire di questa apertura sono il Working Holiday Makers (Subclass 417) e Work and Holiday Visa (Subclass 462).

«I Working Holiday Visa sono importantissimi per l’intera industria turistica australiana in quanto tendono ad avere una permanenza media nel paese più lunga della media, viaggiano molto anche al di fuori delle grandi città e, in virtù della lunghezza del soggiorno, tendono a spendere più rispetto agli altri segmenti», ha commentato Phillipa Harrison, managing director di Tourism Australia.

Nel 2019 i Working Holiday Makers hanno apportato all’economia turistica un contributo di 3,2 miliardi di dollari rappresentando il 7% della spesa totale dei visitatori – inoltre i viaggiatori Working Holiday Makers spendono in gran parte ciò che guadagnano in Australia, con una spesa media a persona pari a 10.400 dollari.

«L’esperienza con la Working Holiday Visa è una fantastica opportunità che permette ai giovani di vivere un’avventura unica che permetter di viaggiare lavorando- commenta Eva Seller, Tourism Australia Regional general manager continental Europe- entrando nel periodo tipicamente estivo, molti operatori del turismo australiano sono alla ricerca di personale. Questa potrebbe essere una buona opportunità per coloro che cercano di crescere professionalmente nel settore del turismo, molteplici sono i posti di lavoro situati anche in alcune delle più spettacolari località di vacanza del paese».