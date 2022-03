L’Australia riaccoglie le crociere dopo oltre due anni













Era marzo 2020 e l’Australia, come buona parte del mondo, fermava le navi da crociera. Dopo oltre due anni, il Paese annuncia la fine del divieto: dal 17 aprile le crociere potranno riprendere.

Se a febbraio è arrivato il via libera ai viaggiatori internazionali vaccinati, aprile è il mese del ritorno delle navi, sempre per passeggeri con almeno doppia dose di vaccino.

Una decisione annunciata dal governo, sulla base del parere della sanità australiana che ha stabilito l’efficacia delle misure prese dal Paese per prevenire e controllare il Covid-19 sul territorio. «Sulla base del parere medico e in accordo con il governo nazionale, la revoca del divieto di crociera è coerente con la riapertura dei confini internazionali dell’Australia e mostra che abbiamo risposto con successo all’emergenza Covid-19», ha affermato il ministro della Salute Greg Hunt.

Nel 2019 l’Australia aveva accolto più di 600.000 crocieristi a bordo di 350 navi e, secondo il ministro dell’Interno Karen Andrews, la ripresa delle crociere darà una spinta all’economia del turismo: «Non vedo l’ora di vedere i nostri terminal crociere ancora una volta pieni di passeggeri internazionali in arrivo».

Clia Australia, che aveva collaborato con il governo per negoziare una riapertura per le navi da crociera, si dice molto soddisfatta della notizia: «Questa è la migliore notizia che abbiamo avuto in due anni ed è particolarmente gradita a migliaia di australiani i cui mezzi di sussistenza dipendono dalla crociera – ha detto l’amministratore delegato di Clia Joel Katz – Ora siamo fiduciosi che vedremo le navi da crociera più grandi tornare giù in un futuro non troppo lontano».

Nonostante l’apertura del Paese, potrebbe volerci un po’ di tempo prima che le crociere inizino. La maggior parte delle compagnie di crociera ha infatti posticipato le date di partenza per l’Australia alla seconda metà del 2022 e riposizionato le proprie navi negli Stati Uniti o in Europa. Al momento c’è in programma il ritorno di Carnival alla fine di maggio con il brand P&O Cruises Australia. Princess Cruises tornerà poi in servizio a giugno, con itinerari di andata e ritorno da Brisbane a bordo di Coral Princess, che vanno da tre a 12 giorni e fanno scalo in destinazioni del Queensland e del New South Wales.