L’Australia punta sulle vacanze-lavoro dei giovani italiani













Tourism Australia lancia la nuova iniziativa “Vacanza Lavoro – Il tuo sogno australiano”, dedicata ai giovani italiani che vogliono andare nel continente Down Under per un’esperienza lavorativa, approfittando del rimborso del costo del visto.

E’ questa infatti, una delle misure previste dalla campagna, che rimborsa i giovani in partenza prima del 19 aprile 2022 e gli dà la possibilità di lavorare per lo stesso datore di lavoro per più di sei mesi e senza dover richiedere alcun permesso, fino al 31 dicembre 2022.

«Un’esperienza di vacanza – lavoro in Australia è un’opportunità da non perdere – ha detto Eva Seller, regional general manager Continental Europe di Tourism Australia – Se gli ultimi due anni hanno fatto nascere una voglia di cambiamento personale o professionale, ora è davvero il momento giusto per vivere un’esperienza Down Under. Accordi di lavoro più flessibili, molteplici opportunità lavorative in destinazioni da sogno: come le isole Whitsunday e Cairns, alle grandi città e a quelle più piccole come Darwin e il famoso Red Centre».

Non resta che partire, ora che l’immenso Paese ha riaperto ai turisti vaccinati senza quarantena in tutti gli Stati e Territori. Per poter entrare in Australia, però, i viaggiatori internazionali devono: essere in possesso di un visto Working Holiday Visa; aver completato il ciclo vaccinale, presentare un test antigenico rapido negativo al massimo 24 ore dalla partenza o un test PCR effettuato al massimo 72 ore dalla partenza. In ultimo, va compilata la Digital Passenger Declaration da inviare 72 ore prima della partenza.