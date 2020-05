Latam riprende da giugno i voli verso Europa e Miami

Riprenderanno gradualmente tra giugno e luglio le operazioni, nazionali e internazionali, di Latam Airlines Group e delle sue controllate. A giugno, si legge in una nota, la compagnia prevede di passare dal 5% al 9% della sua capacità totale pre-crisi, raggiungendo il 18% a luglio.

A giugno, ad esempio, saranno operate quattro rotte internazionali: da San Paolo a Francoforte, Londra, Madrid e Miami. Da Santiago, invece, si volerà a Miami e San Paolo; entro luglio poi, il Gruppo conta di aumentare le destinazioni internazionali a 13. A livello nazionale, Latam Airlines Brasil effettuerà 74 rotte, mentre Latam Airlines Chile raggiungerà 12 destinazioni, volando nuovamente verso La Serena, Copiapó, Temuco e l’Isola di Pasqua. Anche la filiale dell’Ecuador sta lavorando per far ripartire i voli nazionali a giugno, e le filiali colombiana e peruviana a luglio, il tutto rispettando le indicazioni delle autorità.

Per andare incontro alle esigenze dei passeggeri in un momento di incertezza come questo, Latam offre ai viaggiatori una maggiore flessibilità per l’acquisto e la programmazione dei loro viaggi, tariffe che in media potranno essere fino al 20% più economiche, misure sanitarie aggiuntive e un servizio di consulenza online dedicato per chi si muoverà durante la crisi.

«Con queste misure, il gruppo Latam sta rispondendo alle esigenze di connettività dei Paesi in cui opera, adattando l’offerta alle esigenze dei clienti in questo scenario complesso. Il gruppo sta aumentando voli, destinazioni e frequenze e sta prendendo misure concrete che rispondono alla nuova realtà economica che i clienti e le loro famiglie dovranno affrontare, come viaggi più accessibili, più flessibili, nuove misure sanitarie e un servizio di assistenza passeggeri durante il viaggio», ha detto Michael Rutter, vp commercial di Latam Airlines Group.