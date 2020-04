Latam riduce i voli del 95% e sceglie Alvo come ceo

Latam Airlines Group hanno annunciato una riduzione del 95% – con lo stop da e per l’Europa – dei voli passeggeri durante il mese di aprile 2020, a causa della chiusura delle frontiere e della minore domanda derivata della pandemia di Covid-19. La misura sarà valutata in modo permanente in base alle restrizioni di viaggio nei diversi paesi e alla domanda.

Inoltre, a partire dal 1° aprile, Roberto Alvo è subentrato come nuovo ceo. Il dirigente, che è stato con il Gruppo per 19 anni, ha ricoperto posizioni di leadership in settori quali: international passenger business, cargo, alleanze, flotta, development and planning, finance e recentemente come vice presidente commerciale.

Allo stesso modo, il consiglio di amministrazione di Latam Airlines Group ha nominato Enrique Cueto, ex ceo della compagnia, come direttore in sostituzione di Juan José Cueto, che ha reso effettive le sue dimissioni dal 1° aprile.

Tornando all’operatività, in Brasile Latam Airlines Brasil continuerà a volare verso 39 destinazioni con frequenze ridotte, compresi i suoi hub a San Paolo (aeroporti di Guarulhos e Congonhas), Brasilia e Fortaleza. In Cile, il Gruppo manterrà frequenze limitate verso 13 delle sue 16 destinazioni, sospendendo temporaneamente le operazioni verso Rapa Nui, Castro e Osorno. I voli domestici dalle filiali Latam in Perù, Argentina, Colombia ed Ecuador continuano a essere sospesi per ragioni normative.