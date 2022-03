Latam, ora i clienti inviano i documenti sanitari su WhatsApp













Il Gruppo Latam Airlines ha implementato Ready to Fly, un servizio digitale opzionale con lo scopo di migliorare e facilitare l’esperienza del cliente, in particolare in termini di documentazione sanitaria richiesta.

I passeggeri Latam possono, infatti, presentare i documenti sanitari richiesti tramite WhatsApp, tra le 6 e le 48 ore prima del volo, facilitando l’organizzazione della documentazione e la revisione da parte della compagnia aerea.

«Questa nuova funzionalità si aggiunge ai diversi strumenti che il Gruppo ha messo a disposizione dei passeggeri per migliorare l’esperienza di viaggio, ridurre i tempi di elaborazione pre-volo e ottimizzare il tempo in aeroporto», ha affermato Paulo Miranda, vice president of customers di Latam Airlines Group.

Come funziona? I passeggeri ricevono una email con un link relativo all’account WhatsApp di Latam Airlines; si seleziona la propria lingua e si inseriscono le proprie informazioni di viaggio. Il sistema richiede il passaporto, il modulo sanitario obbligatorio e un test Covid-19 aggiornato o il certificato di vaccinazione (questi documenti devono essere inviati in formato Pdf o immagine). Una volta approvato il tutto i passeggeri riceveranno un messaggio di conferma e saranno pronti a volare.