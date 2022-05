Latam, ok dei creditori al piano di riorganizzazione













Latam si avvicina alla risoluzione della crisi. Il piano di riorganizzazione, da cui dipenderà l’uscita dal Chapter 11, ha raggiunto un sostegno pari all’82% in termini di importo in dollari e 65% in termini di numero di creditori votanti. Risultati che, però, non includono ancora i titolari di crediti Rcf, che hanno tempo fino al 10 maggio 2022 per presentare i loro voti.

“Negli ultimi mesi – informa l’azienda – Latam ha continuato a impegnarsi in ampi negoziati e in un processo di mediazione, lavorando duramente per risolvere qualsiasi problema con il piano”, con l’obiettivo di renderlo il più possibile equo.

Se confermato, il piano genererebbe nuovi fondi all’interno del Gruppo attraverso una combinazione di capitale, titoli convertibili e debiti, e rafforzerebbe il suo bilancio, la liquidità e la struttura del capitale per le operazioni future.

L’udienza di conferma è prevista per il 17 e 18 maggio, quando il Tribunale valuterà il piano, ultimo passaggio nel processo di insolvenza negli Stati Uniti.

Latam punta all’uscita dal Chapter 11 nella seconda metà del 2022.

Il piano, il disclosure statement e altri materiali rilevanti sono consulatabili qui.