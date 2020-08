Latam e Azul, maxi accordo di codeshare sul Brasile

Latam Airlines Brasil e Azul Linhas Aéreas danno inizio alla vendita di biglietti per 64 rotte operate in codeshare all’interno del Brasile. Il codeshare è già effettivo dallo scorso 17 agosto. I biglietti aerei per i voli in codeshare prevedono 35 rotte che corrispondono a 12 operate da Latam Airlines Brasil e a 23 rotte operate da Azul. A fine agosto le aziende inizieranno a vendere le altre 29 rotte.

«La nostra intenzione è di offrire ai clienti un numero maggiore di voli e la possibilitа di raggiungere importanti capoluoghi di regione in Brasile. Si tratta di un’ulteriore prova che dimostra la nostra proiezione al futuro, offrendo nuove e più comode possibilità di collegamento in Brasile per permettere al passeggero di viaggiare, consegnare e registrare il bagaglio e di raggiungere più destinazioni con un unico biglietto aereo», ha affermato Jerome Cadier, ceo di Latam Airlines Brasil.

L’accordo permette anche l’accumulo reciproco di punti su queste rotte mediante i programmi frequent flyer per aziende, di cui potranno valersi 37 milioni di soci Latam Pass e 12 milioni di membri TudoAzul.

Le 7 nuove destinazioni all’interno del Brasile a disposizione dei clienti Latam sono Montes Claros e Governador Valadares nello stato di Minas Gerais, Juazeiro do Norte nello stato di Ceará, Petrolina e Fernando de Noronha nello stato di Pernambuco, Campina Grande nello stato di Paraíba e Viracopos in quello di São Paulo.