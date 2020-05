Latam dichiara bancarotta, inizia la ristrutturazione

Dopo Avianca, anche l’altro colosso dell’aviazione commerciale del Sud America, Latam Airlines, ha deciso di ricorrere alle procedure del Chapter 11 statunitense (una forma di bancarotta semplificata, ndr) per fronteggiare le conseguenze dell’emergenza da coronavirus.

“Il 26 maggio, il Gruppo Latam Airlines ha richiesto la protezione del Chapter 11 negli Stati Uniti (una sorta di amministrazione controllata)”, afferma in una nota il vettore, aggiungendo che questa decisione non avrà alcun effetto immediato sui suoi voli commerciali o cargo.

«Le procedure del Chapter 11 negli Usa rappresentano una chiara opportunità per ristrutturare la compagnia attraverso proteggendo i creditori, e riducendo i nostri debiti.. Si tratta di un insieme di misure molto diverse dal concetto di bancarotta presenti negli altri Paesi», ha sottolineato il ceo del Gruppo, Roberto Alvo.

Latam ha anche precisato di essere in discussione con i Governi dei Paesi in cui opera per reperire fondi aggiuntivi e salvaguardare i posti di lavoro. Il processo di Chapter 11 coinvolgerà anche le sussidiarie del Gruppo in Cile, Peru, Colombia, Ecuador e Usa.