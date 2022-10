Latam concluderà il piano di ristrutturazione entro novembre

Latam Airlines Group ha annunciato un aggiornamento sul processo di uscita dal processo di ristrutturazione Chapter 11, finlizzando il prezzo per i titoli garantiti senior a 5 e 7 anni rispettivamente per 450 milioni di dollari e 700 milioni di dollari, oltre a un finanziamento a termine di 5 anni per 1,1 miliardi di dollari. Inoltre, la società punta a uscire dal Capitolo 11 nella prima settimana di novembre.

Con questi nuovi fondi, Latam otterrà il finanziamento necessario per rimborsare il finanziamento del debitore. «In un contesto molto stimolante e dinamico, siamo sulla buona strada per chiudere tutti i finanziamenti necessari nell’ambito del Piano di Riorganizzazione della Società. Nelle prossime settimane prevediamo di uscire dal Capitolo 11 con circa 2,2 miliardi di dollari di liquidità e una riduzione del debito di circa il 35%», ha affermato Roberto Alvo, ceo di Latam.