Latam Airlines rinnova la flotta puntando sugli A320neo













Tempo di rinnovo per la flotta di Latam Airlines: i vertici del Gruppo hanno infatti presentato un accordo con Airbus per l’acquisto di 28 aeromobili nuovi che si aggiungono ai 42 aerei a fusoliera stretta già concordati, nell’ambito di un programma di rinnovamento e di efficienza della flotta da attuare nei prossimi anni. Questo provvedimento, che permette di raggiungere 70 aeromobili, mantiene la flotta del gruppo Latam come la più grande dell’America Latina, con la maggiore portata e capienza.

L’incorporazione degli aeromobili della famiglia A320neo comporta motori più efficienti, miglioramenti aerodinamici e le ultime tecnologie che assicurano il 20% in più di efficienza nell’uso di combustibile e un consumo minore di CO2, oltre alla riduzione del 50% delle emissioni di ossido di monossido di azoto e del 50% dell’impronta acustica.

La sottoscrizione dell’accordo, inoltre, permette al Gruppo di rinforzare le operazioni in tutte le filiali a livello territoriale con una flotta moderna e con la massima efficienza in ambito ambientale, uno dei pilastri della sua strategia di sostenibilità. Si cerca, allo stesso tempo, di consolidare la più vasta offerta di destinazioni in e dall’America Latina e dai Caraibi, grazie agli accordi di collegamento con Delta Air Lines, attualmente in fase di revisione da parte delle autorità di regolamentazione nei paesi in cui opera il Gruppo.

«L’acquisto di questi aerei altamente efficienti – ha dichiarato Roberto Alvo, ceo di Latam Airlines Group – è una dimostrazione dell’impegno che abbiamo adottato per raggiungere la carbon neutrality di Latam entro il 2050. Questi 70 aerei rinforzano anche la portata di collegamenti della zona. Continueremo a lavorare in modo responsabile per uscire dal Capitolo 11 con una flotta che attesti le nuove sfide del Gruppo».