Latam Airlines promossa su igiene e sicurezza













Latam Airlines ha raggiunto il livello “Diamond” nello standard Health Safetypowered by SimpleFlying di Apex (Airline Passenger Experience Association), in collaborazione con SimpliFlying. L’audit ha preso in considerazione diversi criteri di sicurezza operativa, sia a terra che in volo, comprendendo 58 domande in 12 categorie. Attualmente sono state certificate più di 15 compagnie aeree in tutto il mondo e altre 20 sono in processo di valutazione.

Enrique Rosende, vicepresidente per la sicurezza di Latam Airlines Group, commenta che:«Oggi più che mai la sicurezza è un aspetto di indiscutibile valore. Questo riconoscimento ci impegna a continuare a innovare con le migliori pratiche in materia di sicurezza e igiene».

Dall’inizio della pandemia, il gruppo ha rinforzato le misure in materia di biosicurezza, attuando tutte le raccomandazioni di Oms, Iata e autorità sanitarie dei Paesi in cui è operativo. Tra le azioni attuate rientrano la minor interazione dei membri dell’equipaggio con i passeggeri, le salviette disinfettanti per le mani a bordo, l’igienizzazione delle superfici da contatto negli aerei con alcol al 70%, una maggiore presenza di spazi e piattaforme di assistenza automatica per ridurre il contatto fisico.