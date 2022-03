Lastminute.com diventa travel partner del Tour de France













Importante partnership per Lastiminute.com che diventa travel partner ufficiale del Tour de France, una delle più importanti manifestazioni sportive mondiali.

Ogni anno il Tour de France è seguito da milioni di spettatori che hanno la possibilità di assistere a gare attraversando luoghi meravigliosi e spesso inediti della Francia: in virtù dell’accordo, quest’anno Lastminute.com fornirà a milioni di viaggiatori mirate offerte per ricominciare a viaggiare.

Per celebrare la partnership Lastiminute.com lancerà la campagna digitale #tourlikeapro, attraverso la quale il brand condividerà suggerimenti e consigli su come vivere al meglio l’esperienza della gara e, al contempo, esplorare alcune delle destinazioni più panoramiche e pittoresche d’Europa.

«Il Tour de France racconta da oltre 120 anni il connubio tra viaggi e sport, unendo bellissimi paesaggi rurali e cittadini, catene montuose innevate e monumenti famosi come l’Arco di Trionfo – spiega Fabio Cannavale, ceo di Lastiminute.com – E se per i ciclisti professionisti si tratta di volate di pochi secondi, per gli spettatori i ricordi legati alle emozioni e al fermento di un evento sportivo così importante vissuto a bordo pista possono durare per sempre. È un’esperienza immersiva, ragion per cui siamo entusiasti di essere travel partner ufficiale».