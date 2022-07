Last minute, pacchetti estivi dalla Puglia alle Maldive













Dalla Puglia alle Maldive, passando per Egitto, Grecia e Disneyland Paris: ecco una carrellata delle migliori proposte ideate dai tour operator, dagli hotel e dalle navi da crociera per la summer 2022:

Disneyland Paris, Parigi

Quota: a partire da 527euro a persona.

Pacchetto: a Disneyland Paris continuano i festeggiamenti del 30° Anniversario e il 20 luglio 2022 è prevista l’apertura del nuovo Marvel Avengers Campus. Quale miglior momento, se non quest’anno, per visitarlo? Il pacchetto include: 3 giorni e 2 notti al Disney’s Hotel Cheyenne dal 9 all’11 settembre, 3 giorni di ingressi ai due parchi, possibilità di modificare o cancellare gratuitamente la prenotazione fino a 7 giorni dall’arrivo. Il prezzo potrebbe subire riduzioni per i bambini fino a 12 anni. Prenotando ora, i clienti riceveranno in omaggio l’abbonamento di un anno a Disney+.

Partenza: 9 settembre 2022.

Sardinia360, Budoni (Nu)

Quota: 216 euro a persona.

Pacchetto: Direttamente sul mare e la pineta di Budoni e a circa 40 km dall’aeroporto e porto di Olbia, il Club Hotel Marina Seada dispone di 80 camere in forma all inclusive, con piscina, bar, anfiteatro, campi e animazione. A luglio, Sardinia360 propone questa meta in doppia classic per soggiorni di minimo 2 notti. Partenza: luglio 2022.

Apulia, sud Italia

Quota: variabile.

Pacchetto: Offerta speciale nei mesi di luglio, agosto e settembre riservata alle coppie che prenotano in una struttura Apulia nel Sud Italia. La formula “8 = 7 + 10%” consente di prenotare una camera matrimoniale per un numero minimo di 7 notti e ricevere, oltre al 10% di sconto, una notte in più in regalo con inclusa la pensione completa. Le strutture soggette all’offerta si trovano in Calabria (Scale, Sellia Marina e Corigliano Calabro), Puglia (Rodi Garganico) e Abruzzo (Silvi Marina).

Partenza: dal mese di luglio a settembre 2022.

Ota, Golfo di Orosei

Quota: a partire da 850 euro a persona.

Pacchetto: Ota Viaggi propone soggiorni di 7, 10 o 11 notti con nave inclusa in pensione completa e bevande incluse presso il Marina Resort Club Hotel Marina Beach & Marina Garden a 4 stelle. La struttura dista solo 150 metri dalla spiaggia attrezzata con ombrelloni e lettini e dispone di un ampio parco piscine, un ristorante a più sale, tra cui una esterna con veranda, con tavolo assegnato per i pasti principali e servizio buffet, bar, teatro, parco giochi, miniclub e animazione. Possibilità di scegliere l’opzione volo + trasferimento.

Partenza: agosto 2022.

Rccl, Isole greche

Quota: a partire da 1.100 euro a persona.

Pacchetto: Odyssey of the Seas è la nuova arrivata di classe Ultra Quantum, con partenza da Roma (Civitavecchia). L’itinerario tocca le isole greche di Santorini, Mykonos e Chania (Creta). L’offerta è di 7 notti con parcheggio e quota bambini inclusi. In esclusiva: nuove esperienze culinarie, spettacoli dal vivo e teatro e il più grande SeaPlex di sempre.

Partenza: 31 luglio 2022.

Caleidoscopio, Maldive

Quota: a partire da 2.790 euro a persona. Pacchetto: Si parte con Oltremare/Caleidoscopio per le Maldive. 9 notti al Resort Royal Island, nell’atollo di Baa, a 35 minuti da Male. Lussuose ville dotate di piscina e jacuzzi, spiaggia attrezzata a disposizione dei clienti, bar e ristoranti con cucina tradizionale e internazionale. Inoltre, sono presenti: palestra, centro immersioni e centro benessere. Il prezzo in camera doppia include anche la pensione completa, i trasferimenti interni, le tasse aeroportuali, l’assicurazione medico/bagaglio, annullamento e Covid. I voli partono da Roma e Milano.

Partenza: 10 agosto 2022.

Idee per Viaggiare, Indonesia

Quota: a partire da 2.400 euro a persona.

Pacchetto: Partenza da Milano per arrivare nel cuore dell’Indonesia, visitando Bali e Singapore. Il pacchetto include volo e 12 notti, di cui 2 a Singapore (in hotel a 4 stelle), 4 a Bali (in hotel a 5 stelle) e 6 notti a Nusa Dua (hotel a 5 stelle). Le quote a persona riguardano una camera doppia e includono volo, trasferimenti da/per aeroporto, polizza All-Risk Covid Top e assistenza in loco.

Partenza: 23 agosto 2022.

Veratour, Puglia

Quota: da 1.220 euro.

Pacchetto: Sull’iconica costa del Salento, tra Gallipoli e Leuca, si trova il Veraclub L’Isola di Pazze. In questa cornice, Veratour propone un soggiorno di 7 notti comprensivo di volo e trasferimenti. Inoltre, fino a due bambini, in età compresa tra 2 e 12 anni e in camera con due adulti, possono usufruire della Mini Quota pari a 300 euro ciascuno.

Partenza: fine agosto 2022.

Costa Crociere, Mediterraneo e Turchia

Quota: da 599 euro a persona.

Pacchetto: Promo Splash è il nome dell’offerta per le prenotazioni fino al 26 luglio che riguardano Mediterraneo e Turchia per 7 giorni. Partenze settimanali con Costa Toscana, Costa Smeralda e Costa Firenze nel Mediterraneo Occidentale; con Costa Pacifica, Luminosa o Costa Deliziosa nel Mediterraneo Orientale; e, per conlcudere, con Costa Venezia da Istanbul, in Turchia.

Partenza: variabile.

Sporting Vacanze, Maldive

Quota: variabile.

Pacchetto: Il tour operator Sporting Vacanze presenta un’offerta al Resort a 5 stelle Heritance Aarah, nell’atollo di Raa alle Maldive. La promo include uno special upgrade ̶ per camera da beach villa a ocean villa ̶ e “over commission” del +5% sul soggiorno direttamente in estratto conto. Valido per tutte le prenotazioni per un minimo di 7 notti.

Partenza: entro il 31 ottobre.

Grimaldi, Sardegna

Quota: a partire da 1.215 euro per persona.

Pacchetto: Nel mese di agosto, Grimaldi presenta un’offerta per il Marmorata Sea View Resort, affacciato sul mare di Santa Teresa di Gallura. Viaggio andata e ritorno via mare in poltrona, trasporto veicolo al seguito, soggiorno di 7 notti e tessera club. La camera è doppia e con pensione completa. Inclusa, inoltre, c’è la Europ Assistance per spese mediche e annullamento viaggio.

Partenza: agosto 2022.

Alpitour, Naxos

Quota: a partire da 1.200 euro a persona.

Pacchetto: La più verde e grande delle Cicladi, Naxos, è conosciuta per le infinite spiagge dorate, per le acque limpide e per i resti bizantini. In questa cornice, il Gruppo Alpitour propone diverse strutture. In particolare, il brand Bravo propone Naxos Imperial, a due passi da Agios Prokopios. Il pacchetto all inclusive è rivolto a 2 adulti per 7 notti. La formula include volo e soggiorno.

Partenza: dal 22 luglio 2022.

Bluvacanze, Egitto

Quota: da 995 euro.

Pacchetto: A 20 km dall’aeroporto di Marsa Alam, in Egitto, è possibile villeggiare presso il resort a 4 stelle Bliss Nada Beach. Tra deserto e Mar Rosso, la struttura presenta camere esclusivamente con vista mare e spiaggia privata. Per le date sottoindicate, Bluvacanze propone 7 notti in camera doppia con formula all inclusive di volo e soggiorno. Si parte da Milano Malpensa o Bologna il sabato o, in alternativa, da Verona la domenica.

Partenza: 13 e 14 agosto.

Azemar, Maldive

Quota: variabile.

Pacchetto: Summer sale in esclusiva Azemar nell’Oceano Indiano al Cocoon Maldives nell’atollo di Lhaviyani, incontaminato e fuori dalle rotte ordinarie. Formula volo + soggiorno o solo soggiorno, all inclusive e personale italiano e medico residente sull’isola. Si prenota entro il 30 agosto, ma si parte fino a dicembre. Le promozioni sono le seguenti: 30%+10% per soggiorni fino al 30 settembre, 20%+10% per soggiorni dal 1 al 31 ottobre e 20%+10% dal 1° novembre al 4 dicembre.

Partenza: da luglio a dicembre

Deutsche Bahn, Germania

Quota: da 17,90 euro a testa in seconda classe o 26,90 euro in prima classe.

Pacchetto: Deutsche Bahn offre la possibilità di viaggiare attraverso la Germania a partire dal prezzo sopraindicato. La “super tariffa risparmio” o “tariffa risparmio”, in base alla classe in cui il cliente decide di viaggiare, riguarda i treni a lunga percorrenza, ma è possibile utilizzare sia i locali che i treni regionali (Re, Rb, Ire, S-Bahn), se indicato al momento dell’acquisto. I bambini fino ai 14 anni di età viaggiano con titolo gratuito, ma devono essere necessariamente accompagnati da una persona di almeno 15 anni. Si applica, inoltre, un ulteriore scontistica del 25% se il viaggiatore è in possesso della BahnCard 25 o della BahnCard 50.

Partenza: variabile.

Msc, Mediterraneo

Quota: a partire da 649 euro a persona.

Pacchetto: Per quest’estate Msc Crociere propone un’offerta imperdibile per una crociera di 8 giorni e 7 notti dal 2 al 9 agosto a bordo di MSC Bellissima in partenza da Genova, a partire dal prezzo sopraindicato +70 euro di quota di Servizio Alberghiero Obbligatoria. Gli ospiti potranno scegliere tra 12 ristoranti e più di 20 bar e lounges, relax grazie alla fantastica Atmosphere Pool con circa 10 metri quadrati di spazio pubblico per ospite, intrattenimento per tutte le età con produzioni teatrali originali e spettacoli dal vivo.

Partenza: 2 agosto 2022.

Gulf Air, Bahrain

Quota: variabile.

Pacchetto: Tramite Rephouse Gsa Italy, la compagnia aerea Gulf Air presenta i collegamenti diretti da Roma verso Bahrain a partire da 698 euro, mentre il diretto da Milano parte da 684 euro. A livello di restrizioni, inoltre, il Bahrain non richiede più nessun test molecolare (Pcr) in entrata, a prescindere dallo status vaccinale. La compagnia aerea di bandiera del Regno collegal’Italia anche con il Medio Oriente e Oceano Indiano grazie ai voli, per esempio, da Milano alle Maldive a 750 euro o da Roma a partire da 764 euro.

Partenza: estate 2022.

Nicolaus, Tunisia

Quota: a partire da 1.660 euro per due persone.

Pacchetto: Soggiorno al Valtur Djerba Golf Resort & Spa, direttamente sulla spiaggia dell’isola di Djerba, Tunisia, e immerso in un parco privato di 14 ettari. Si parte il lunedì e martedì in aereo da Milano Malpensa, Fiumicino, Verona, Bergamo Al Serio, Napoli e Brindisi, tutto incluso.

Partenza: 25 e 26 luglio.

Nss Charter, Sardegna

Quota: 32.108,00 euro per 10 posti letto.

Pacchetto: Per 7 notti, quelle della prima settimana di agosto 2022, Nss Charter propone l’affitto del The Sun (Lagoon 620), un catamarano di 18,9 metri attrezzato con 10 posti letto e 5 cabine, 5 bagni e il supporto di 3 membri dell’equipaggio. L’imbarcazione, ormeggiata nel porticciolo di Cala dei Sardi in provincia di Olbia, si presenta in versione essence con inserti in pelle e legno pregiati, aria condizionata e dissalatore, in aggiunta a tutto ciò che può servire, dalla macchina del caffè allo stereo.

Partenza: 30 luglio 2022.

Giver, Fiume Reno

Quota: a partire da 1.790 euro a persona.

Pacchetto: Crociera di 8 giorni da Basilea ad Amsterdam, lungo il Reno e la Valle della Mosella. Giver propongono un pacchetto dal 30 luglio al 6 agosto con voli di linea a/r da Roma o Milano e incluso di trasferimenti a/r aeroporto e nave, 7 notti in cabina doppia, pensione completa e visite in italiano dei seguenti luoghi: Basilea, Strasburgo, Magonza, Braubach, Colonia, Dusseldorf, Utrecht, Amsterdam. Partenza: 30 luglio 2022.

Air Transat, Canada

Quota: variabile.

Pacchetto: Tre opzioni di volo tra Italia e Canada, proposte da Air Transat tramite Rephouse, a prezzi scontati: Roma/Toronto da 751 euro, Venezia/Montréal da 680 euro e Venezia/Toronto a partire da 905 euro (tasse incluse).

Partenza: luglio/agosto 2022.