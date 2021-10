“L’arte di vendere viaggi”: il nuovo libro di Claudia Marcon













È uscito il libro di Claudia Marcon, che raccoglie strategie e tecniche per impostare un business sul turismo e rilanciare il settore dopo la pandemia di Covid-19.

Il titolo del testo è: “L’arte di vendere viaggi: strategie e tecniche per moderni agenti di viaggio”. I suoi obiettivi: aprire e gestire un’agenzia, sviluppare un business remunerativo nel settore travel, ripartire con slancio dopo il lockdown.

Disponibile su Amazon in formato ebook e cartaceo, il libro è stato dunque scritto da Claudia Marcon, esperta nel settore dei viaggi e consulente marketing per operatori turistici. L’autrice vuole trasmettere ai lettori tutte le competenze e le esperienze di una carriera trentennale come tour operator e agente di viaggi.

Si tratta di un manuale pratico, scritto in modo chiaro con suggerimenti, consigli, strategie e soprattutto spirito imprenditoriale. L’autrice racconta le sue esperienze e offre il suo metodo collaudato per guadagnare anche e soprattutto nel momento storico che viviamo dopo la crisi della pandemia che ha messo in ginocchio l’economia mondiale e il settore turistico in particolare.

Qui il link per acquistare il libro su Amazon: https://www.amazon.it/Larte-Vendere-Viaggi-Strategie-tecniche-ebook/dp/B0942JWH25/ref=tmm_kin_swatch_0?_encoding=UTF8&qid=1624263489&sr=1-1