Larry Cuculic prende il timone di Best Western Hotel Group













Best Western Hotel Group ha un nuovo timoniere, che succederà dal primo dicembre al carismatico David Kong, l’uomo che ha fatto la storia dell’ospitalità Usa. Una poltrona estremamente importante che sarà occupata da Lawrence (Larry) M. Cuculic nel ruolo di president e chief executive officer.

Il nuovo capo globale di Bwh è stato per dodici anni senior vice president del Gruppo. «Larry porta in dote una straordinaria esperienza e un background solido. È un leader affidabile e deciso: il suo approccio collaborativo e strategico porterà l’azienda a un successo ancora più duraturo, guidando una crescita solida per i nostri albergatori», afferma Ishwar Naran, chairman del board of directors.

«È per me un grande onore assumere questo incarico. Spero di essere all’altezza dell’eredità di David Kong e mi impegnerò per garantire il successo a lungo termine del nostro Gruppo», commenta Cuculic.

Piena fiducia da parte del prestigioso predecessore: «Ho lavorato al suo fianco per dodici anni durante i quali sono sempre stato ispirato dalla sua leadership riflessiva e dal suo pensiero strategico – dichiara Kong – Larry è la persona giusta per guidare la nostra organizzazione attraverso la fase di ripresa della pandemia e per intercettare nuove opportunità future».

Appoggio totale anche da parte della divisione italiani: «Siamo lieti della nomina di Larry Cuculic, certi che possa indirizzare il percorso di Bwh Hotel Group verso orizzonti ambiziosi nei prossimi anni», commenta Walter Marcheselli, presidente di Bwh Hotel Group.

«Larry Cuculic – aggiunge il ceo italiano Giovanna Manzi – conosce bene la nostra realtà italiana e saprà considerare le peculiarità del nostro mercato con una più ampia visione globale».