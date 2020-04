L’Argentina vieta i voli commerciali fino a settembre

L’Argentina ha vietato tutti i voli commerciali interni e internazionali fino al 1° settembre a causa della diffusione del coronavirus.

Nel provvedimento ufficiale, che impone alle compagnie aeree di mettere in vendita biglietti solo posteriori al 1° settembre, si legge anche che quella comunicata non è la data definitiva e potrebbe esserci un ulteriore posticipo nel caso in cui la situazione non dovesse migliorare.

Iata, si legge sugli organi di stampa internazionali, ha inviato una lettera al governo, sostenendo che la decisione violi gli accordi bilaterali e metta a rischio oltre 300mila posti di lavoro nel Paese.

L’Argentina a causa del Covid-19 ha chiuso a marzo i suoi confini ai non residenti, imponendo severe misure di quarantena.